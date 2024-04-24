В арсеналі ігрового бренду Republic of Gamers є все, що потрібно геймерам. Від комп’ютерних комплектуючих, до аксесуарів і одягу. Звичайно ж, є й ігрові крісла. Сьогодні ми розглянемо новинку – ROG Aethon, крісло преміумкласу, як його називає сам виробник.

Дизайн та матеріали

На перший погляд, в дизайні ROG Aethon не має сильних відмінностей від інших ігрових крісел. Здається, що воно має вигляд типового “гоночного” крісла, але і тут ASUS змогли виділитися, їхня модель вирізняється завдяки поєднанню різних матеріалів, великої нестандартної подушки та підлокітників незвичної форми.

Крім того, воно не масивне, розмір не XL, а скоріше L, тому не сприймається громіздким, а скоріше акуратним. Якщо ви шукаєте крісло, яке не буде займати пів кімнати, то це може бути одним з варіантів.

ROG Aethon має суцільно сталевий каркас, це означає, що крісло міцне і витримує сильні навантаження. Оббивка зі штучної шкіри чорного і сірого кольорів. В центрі спинки та сидіння щільний матеріал, який на дотик чимось схожий на алькантару, але міцніший. Якраз в цих місцях крісло отримує найбільше навантажень і взаємодії з одягом людини, тому їх посилили матеріалом, що не повинен тріскатися чи затиратися. Окрім того, на такому покритті не так жарко сидіти в теплу погоду.

В характеристиках крісла на сайті виробника написано, що піна в центрі сидіння трохи м’якша, ніж з боків. Я особисто цього не відчув, і за моїми враженнями, борти навпаки м’якші, ніж центральна частина. Проте в цілому піна в кріслі хороша, вона гарно тримає форму.

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Крісло має доволі високі підлокітники. Вони відносно м’які, скошені спереду і в цілому зручні. Їх регулювання можливе по висоті та кутам. Це так звані 2D підлокітники, не 4D. Тут немає регулювання по довжині та ширині. Сам рух підлокітників нормальний, але не сказати що плавний.

Механізм гойдання, на мій погляд, занадто простий, як для крісла ціною в 15000 грн. Тут стоїть Tilt, який ставлять у звичайні офісні крісла. Принцип роботи дуже простий — гойдання регулюється тим, що металевий штир блокує чи розблоковує механізм. Відповідно немає фіксації положення сидіння під потрібним кутом. Від крісла преміумкласу я очікував механізм мультиблок, як у більшості моделей цього класу.

Основа крісла металева, товста, і з нею навряд чи щось трапиться з часом.

Колеса з поліуретановим покриттям невеликі, діаметр 60 мм, але їздять по рівній поверхні без проблем.

Регулювання та використання

Спинка в кріслі регулюється традиційно, максимальний кут нахилу 152 градуси. Тобто в кріслі можна комфортно лежати. Крім того, є режим гойдання, про який ми вже згадували, а також регулювання висоти.

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Від подушки під голову я нічого не очікував, але вона дійсно зручна. Велика, дуже приємна на дотик, бо вкрита велюром. І піна всередині м’яка і наче під мою голову зроблена. Моя шия відпочиває, а таке далеко не всі подушки можуть зробити.

А от саме крісло я б м’яким не назвав, і це добре. Я прихильник думки, що робоче крісло не повинно бути занадто м’яким. Так, саме робоче, бо насправді більшість людей, в першу чергу беруть такі крісла для роботи, а потім вже для ігор. Тому занадто м’яке крісло дозволить вам більше розслабитись і не сидіти в ньому прямо, тобто ви в принципі не будете сидіти правильно. ROG Aethon не дасть вам шансу сісти не рівно. Навіть якщо ви цього не хочете, вам доведеться сидіти в ньому правильно, бо інакше буде не так комфортно.

Причиною цьому є вбудована підтримка попереку, тобто фіксована поперекова подушка, і вона доволі тверда, до того ж ви ніяк її не позбудетесь. Тому сидіти доведеться правильно. Може бути, що спочатку вам таке не дуже сподобається, але потім звикнете. Я особисто звик сидіти в ігрових кріслах неправильно — підклавши одну ногу під себе, чи щось таке. Тільки це крісло змусило мене сидіти рівно.

Якщо говорити про зручність, то для мене воно цілком зручне, хоч розміри мені в притик. Це стосується як сидіння, так і спинки. Якби воно було трохи менше, то мені вже навряд би підійшло. І добре, що сидіння з низькими бортами, бо було б не зручно. ASUS кажуть, що крісло підходить людям зростом від 175 до 190. Ну про 190 я сумніваюсь, бо мій зріст десь 183, був би я вищим, мені було б в ньому тісно.