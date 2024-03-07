Огляд Gigabyte GS34WQC: бюджетний ігровий монітор з великим екраном

Ігрові монітори з великими, від 30 дюймів, діагоналями, не завжди коштують “всі гроші світу”: у цій категорії також є свої доступні моделі, причому виробник необов’язково економить на якості зображення, надаючи перевагу відмові від різної додаткової функціональності на кшталт підсвічування, USB-хаба тощо. Саме до цієї категорії й належить 34-дюймовий Gigabyte GS34WQC, з яким ми сьогодні й познайомимося.

Характеристики

Діагональ 34” Кривина так, 1500R Співвідношення сторін 21:9 Тип екрана VA Роздільна здатність 3440×1440 Частота оновлення 120 Гц (OC 135 Гц) Колірне охоплення Розширене, 120% sRGB Яскравість 300 кд/м² Контраст 4000:1 Підтримка HDR так Настінне кріплення VESA 100×100 Регулювання нахил вперед-назад, зміна висоти Роз’єми 1х DisplayPort 1.4, 2х HDMI 2.0, вихід на навушники Габарити (разом з підставкою), ШхГхВ 809x235x489 мм Вага 8,38 кг Ціна в Україні 16,699 грн

Дизайн

Gigabyte GS34WQC має досить стриманий вигляд: практичний чорний матовий пластик, порівняно тонкий корпус (наскільки це можливо у випадку 34-дюймового вигнутого екрана) і повна відсутність підсвічування чи яскравих елементів дизайну. Єдиним винятком можна вважати широку глянсову стрічку на тильній стороні корпуса.

Екран виконаний у традиційному вже “безрамковому” дизайні, коли його обрамляє лише тонка лінія бічної грані корпусу. Після включення стає помітна додаткова рамка навколо зображення, що ховається під захисним склом, завширшки 7 мм.

Підставка велика і досить масивна, з обмеженою функціональністю: вона дозволяє регулювати нахил екрана (-5..+20°) та його висоту (0..100 мм), але не повертати ліворуч/праворуч. У нижній частині є отвір для укладання кабелів.

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Загалом, попри бюджетність використаних матеріалів, корпус виготовлений якісно, екран на підставці “сидить” міцно, і розхитати його майже неможливо навіть спеціально.

Усі відеороз’єми розташовані в невеличкій ніші під кріпленням підставки: це два HDMI 2.0, один Displayport 1.4 та мініджек для дротових навушників. USB-концентратор у Gigabyte GS34WQC відсутній, блок живлення вбудований.

Меню

Gigabyte GS34WQC керується за допомогою 5-позиційного джойстика, розташованого на задній панелі справа. Окремої кнопки включення монітор не має. Натискання джойстика викликає швидке меню з “гарячими” кнопками та запуском головного меню.

У ньому першим пунктом йде розділ Gaming: тут зібрані ігрові функції, наприклад, включення адаптивної частоти FreeSync або налаштування овердрайву. Наступний розділ, Picture, містить вибір відеорежимів — Standard, Gaming тощо. Причому у цьому моніторі, як і в іншій моделі цього ж виробника, 27-дюймовій GS27Q, використовується дуже зручний варіант з детальними налаштуваннями зображення. Вони не винесені в окремий пункт головного меню, як це робиться зазвичай, а доступні тут же, після вибору конкретного відеорежиму: таким чином користувач дуже швидко може побачити, які саме налаштування зроблені в різних режимах, і де ручні регулювання заблоковані виробником.

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Відповідно, у розділі Display мінімум параметрів — вибір відеовходу, діапазон RGB при підключенні через HDMI або розгін панелі — для DisplayPort. Меню PIP/PBP дозволяє активувати режим “кадр-у-кадрі” та налаштувати його параметри, System містить налаштування звуку на підключеній гарнітурі, поведінки екранного меню, призначення користувацьких функцій на відхилення джойстика ті інші системні параметри.

Окремим пунктом у головному меню винесена мова інтерфейсу — на жаль, української локалізації у Gigabyte GS34WQC немає. І останнім пунктом тут йде скидання всіх налаштувань на заводські значення.

Функціональність

У Gigabyte GS34WQC використовується 34-дюймова VA-панель зі співвідношенням сторін 21:9 і роздільною здатністю 3440 x 1440 точок (WQHD). Щільність точок ~109 PPI, фізичний розмір точки — 0,2328 мм. Для порівняння — практично таку саму щільність має традиційніша 27-дюймова панель 16:9 з роздільною здатністю 2560х1440.

Екран вигнутий, радіус кривини 1500R (1,5 м). Це досить помірне викривлення поверхні екрана, і в роботі воно відчувається слабо, а в іграх, навпаки, сприяє створенню ефекту “занурення” в ігровий світ.

Максимальна базова частота оновлення при підключенні через DisplayPort становить 120 Гц, монітор підтримує додатковий розгін до 135 Гц. Через HDMI максимальна частота — 100 Гц. У Gigabyte GS34WQC є підтримка технології адаптивної частоти AMD FreeSync Premium

Яскравість у цьому моніторі регулюється за допомогою зміни сили струму, ШІМ не використовується на всьому діапазоні яскравості, тож мерехтіння екрана у нього немає.

Варто зазначити, що у виробника також є дуже схожий монітор з майже ідентичною назвою – “Gigabyte GS34WQC A”. Згідно з офіційними характеристиками, відмінності між цими моделями мінімальні: в “А-моделі” частота оновлення підвищена до 144 Гц, максимальна яскравість – до 350 кд/м², також в наявності вбудовані динаміки (2х2 Вт).

Якість зображення Gigabyte GS34WQC

Покриття екрана матове, паразитні відображення на темному фоні на ньому майже непомітні. При відхиленні в сторону екран зберігає “матовість” і не стає глянсовим, як це відбувається у випадку “напівматових” дисплеїв. На макрознімку можна побачити ледь помітне “зерно” матового шару і типову для технології VA форму пікселів.

В ігровому розділі меню можна активувати овердрайв — на відміну від більшості інших ігрових моніторів, у Gigabyte GS34WQC нема різних ступенів розгону, лише можливість його включити або виключити.

VA-панелі загалом інерційніші за IPS, тому не рекордний час реакції у цієї моделі не став несподіванкою. З усім тим, монітор в цілому непогано справляється з динамічними сценами: розмиття об’єктів, що швидко рухаються, на максимальній частоті та за умови використання овердрайву цілком помірні. Щоправда, варто зазначити, що вплив овердрайву на зменшення розмиття в цьому випадку виявляється мінімальним.

Overdrive on/off (135 Гц):

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Так, Gigabyte GS34WQC не є найкращим вибором для мережевих шутерів та інших кіберспортивних дисциплін, але такої задачі перед ним і не стоїть — там зовсім інші вимоги і до частот оновлення, і до часу реакції, і навіть до діагоналі. При цьому в усіх інших ігрових жанрах, не настільки критичних до швидкості реакції, ігрових можливостей цієї моделі виявляється більше ніж достатньо.

Рівномірність чорного посередня: схоже, дається взнаки вигин поверхні екрана і відносно невеличка товщина корпусу. Так, у темному приміщенні на чорному фоні добре видно численні плями у правій та лівій частинах екрана.

Glow-ефект типовий як на VA-панель і набагато слабкіший, ніж в IPS: якщо дивитись на екран збоку та зверху, у чорного фона з’являється дуже помірне світіння з синім відтінком.

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Стосовно кутів огляду, вони знов-таки традиційно для технології VA, не вражають: при погляді збоку чорний колір стає сірим, загальна контрастність дуже сильно знижується, разом з цим суттєво втрачається насиченість кольорів, а зображення набуває ледь відчутного теплішого відтінку. Тож можна зазначити, що Gigabyte GS34WQC не дуже підходить для групових кіносеансів — втім, вигнутий екран від початку на це дуже прозоро “натякає”.

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Початковим відеорежимом, що активований відразу після першого включення, є Eco зі зниженою яскравістю. Втім, у ньому доступні всі ручні регулювання, у тому числі і яскравості, і насправді він мало чим відрізняється від Standard або Custom: всі вони пропонують збалансовані налаштування, що підходять для більшості задач, тож будь-який з них може використовуватися як основний.

За відправну точку ми взяли Standard. Колірне охоплення у нього розширене і повністю покриває простір sRGB (87% Adobe RGB, 93% DCI-P3). Зазначимо, що таке саме охоплення мають всі основні режими, крім власне sRGB, де воно обмежене до розмірів цього простору (75% Adobe RGB, 74% DCI-P3).

Колірне охоплення, режими Standard (зліва) та sRGB (справа):

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Максимальна яскравість становить 360 кд/м² (суттєво більше за “паспортну”, і практично таку саму, що заявлена для новішої версії цієї моделі), статичний контраст (у режимі колірної температури User Define) — 3270:1. Це досить типові показники для VA-панелі, і за яскравістю цей монітор значно перевершує IPS-моделі (в яких цей параметр зазвичай не перевищує 1500:1).

Мінімальне значення яскравости — 41 кд/м², на такому її рівні можна з комфортом грати або працювати за монітором навіть у майже повністю темній кімнаті.

Трохи незвично як для ігрового монітора, але у Gigabyte GS34WQC є можливість вибору гамми аж з п’яти різних варіантів — Gamma 1… Gamma 5, плюс ще трохи дивний варіант, у якому цей параметр вимкнений. У варіанті Off він ідеально відповідає стандартному значенню 2,2, перемикання з першого до п’ятого поступово змінює гамму в межах від 1,8 до 2,5 з кроком 0,1-0,2 (до речі, налаштування Gamma 3 повністю тотожне варіанту Off).

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Колірна температура за замовчуванням встановлена у значення Normal — це середній показник серед запропонованих виробником, у ньому реальне значення температури становить 7300K. Це трохи вище за стандартну (6500K), тому зображення може здаватися холоднішим, ніж воно має бути. Наступне значення, Warm, пропонує вже суттєво нижчу температуру (5600K) і, відповідно, тепліший відтінок.

Проте отримати бажані 6500K (або будь-яке інше значення) тут все ж можна — за допомогою функції зниження частки блакитного у підсвічуванні (Low Blue Light). У неї цілих 11 значень — від 0 до 10, які поступово регулюють колірну температуру в діапазоні 7500-6000K, контрастність при цьому знижується до 2000:1.

Рівномірність колірної температури у різних зонах екрана посередня: максимальне відхилення ΔE для неї перевищує 5 (найточніша відповідність — у лівому верхньому куті екрана, найменша точність — у правому верхньому). А ось рівномірність білого поля у цього монітора вже непогана: найбільша різниця у яскравості, між верхніми кутами та нижньою частиною, становить 12%.

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В режимі Standard у Gigabyte GS34WQC дуже непогана точність кольоровідтворення як для монітора, який не проходить заводське калібрування: середнє відхилення ΔE у нього менш ніж два, максимальне — трохи більше за три. Нагадаємо, вважається, що звичайний користувач не в змозі помітити похибки у відображенні кольорів, якщо цей параметр нижчий за 2 або навіть 3.

Інші відеорежими відрізняються початковою яскравістю, контрастом, різкістю, налаштуваннями гамми та колірної температури — візуально порівняти їх між собою можна у наступній галереї.

Standard — Gaming — Movie — Reader — sRGB — Custom — ECO: