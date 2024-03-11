Огляд ASUS ZenBeam L2: портативний проєктор з акумулятором та Android TV

Портативні проєктори – дуже зручна річ для людей, що часто переїжджають з місця на місце і хочуть мати змогу дивитися відео з комфортом. ASUS ZenBeam L2 – саме така модель, призначена для швидкого створення великого кіноекрана майже будь-де.

Характеристики ASUS ZenBeam L2

Роздільна здатність 1920 x 1080 точок Тип матриці DLP Тип джерела світла RGB LED Ресурс лампи 30 тис. годин Світловий потік 400 ANSI люменів (960 LED люменів) Проекційне відношення 1,2:1 Відстань проекції 0,8-3,2 м Діагональ екрана 30-120” Рівень шуму до 30 дБ Підтримка HDR HDR10 Операційна система Android TV box З’єднання 1х HDMI, 1x micro-HDMI (для TV box), 1x USB-A, 1x USB-C (з підтримкою DisplayPort та Power Delivery), мініджек для навушників Споживання електроенергії (максимальне) до 90 Вт Акумулятор 65 Вт·год Звук Harman Kardon, 10 Вт Розміри (ШхВхГ) 132 x 172 x 132 мм Вага 1,57 кг Рекомендована ціна в Україні 26 699 грн.

Комплектація

В комплекті з проєктором постачається дорожня сумка з прогумованої тканини, блок живлення та, досить несподівано — окремий мініплеєр на Android TV з пультом ДК.

Дизайн

ZenBeam L2 досить схожий на свого попередника, Latte L1: він також має вигляд компактного циліндра, схожого на smart-колонку. Проте друге покоління стало суттєво більше та важче: так, “діаметр” L2 становить 132 мм проти 90 у L1, а висота — 172 мм проти 131. Але найбільше змінилася вага: ZenBeam L2 важить понад 1,5 кг, що майже втричі більше за Latte L1. Словом, новий проєктор вже не дуже схожий на чашку лате — можливо, тому це слово й зникло з його назви.

Елементи керування розташовані на верхній кришці: це 5-позиційний джойстик (який також може регулювати гучність), кнопка “Назад”, виклик меню Splendid та вибір відеовходу.

Причому це дійсно кришка, а не просто верхня панель корпусу з таким дизайном: вона тримається на магнітах, а під нею можна знайти… відсік для Android TV плеєра, що йде в комплекті з проєктором.

Плеєр підключається до проєктора через роз’єми USB-C та microHDMI і додатково фіксується спеціальною “засувкою”.

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Основна частина корпусу — металева сітка темно-сірого кольору, у верхній частині якої з одного боку розташований об’єктив, з іншого — кнопка включення.

Для зручності переноски ZenBeam L2 має ручку з коричневої екошкіри. Під сіткою ховаються вентиляційні отвори (по боках та ззаду) та отвір динаміка (спереду). В об’єктива немає висувної шторки, натомість він прикритий захисним склом.

Усі роз’єми розташовані у нижній частині позаду об’єктива. Тут можна знайти повнорозмірний HDMI-вхід, USB Type-C з підтримкою DisplayPort та Power Delivery (7,5 Вт), повнорозмірний USB-порт, роз’єм живлення (також у вигляді USB-C), мініджек для підключення дротових навушників та індикатор живлення.

І, нарешті, знизу є висувна ніжка з двома положеннями, за допомогою якої можна змінювати кут проєкції і, відповідно, висоту екрана.

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Також тут можна побачити штативне гніздо: за бажанням ZenBeam L2 можна змонтувати на штативі або підвісити під стелю.

Апаратна платформа

Як і попередник, ASUS ZenBeam L2 — це LED-проєктор з технологією проєктування DLP (Digital Light Processing). Ресурс лампи в нормальному режимі заявлений на рівні 30 тис. годин, рівень шуму — до 30 дБ у стандартному режимі роботи та до 28 дБ — в еко-режимі.

Роздільна здатність була підвищена — з 720p у Latte L1 до Full HD, максимальна величина світлового потоку — теж, з 300 LED люменів до 960 (400 ANSI люменів). Тож, як бачимо, проєктор отримав суттєвий апгрейд.

Проєктор оснащений акустичною системою Harman Kardon потужністю 10 Вт і вбудованим акумулятором 65 Вт·год, якого, за словами виробника, має вистачити на 3,5 години автономної роботи.

А от щодо Smart-платформи, тут ми бачимо абсолютно інший підхід: якщо Latte L1 мав власну Android TV платформу на базі чипсету Snapdragon, то ZenBeam L2 використовує окремий плеєр, що підключається до проєктора і “ховається” в його корпусі.

Модель плеєра — HAKO mini (DV6068Y) виробництва SDMC, це мініатюрний HDMI-донгл на базі чипсета Amlogic: 4 ядра Cortex-A53, що працюють на частотах до 1800 МГц, GPU Mali-G31 MP2, 2 ГБ DRAM, 4 ГБ внутрішнього сховища.

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Відповідно, бездротовий зв’язок забезпечується саме плеєром (Wi-Fi 2.4/5GHz + Bluetooth 5.0), у самого ж проєктора бездротового модуля немає. Плеєр комплектується типовим компактним пультом ДК з мінімумом кнопок і підтримкою голосового керування.

В роботі

ZenBeam L2 включається досить швидко як для пристрою з Android TV: приблизно через 40 сек він повністю готовий до роботи. У проєктора є автоматичне визначення джерела сигналу, і у випадку, коли до нього нічого не під’єднано через HDMI або USB-C, автоматично обиратиметься Android TV.

Тут все типово, у медіаплеєра HAKO mini стандартна оболонка Android TV без будь-яких додаткових лаунчерів чи встановлених виробником додатків. Операційна система оновлюється до 12-ї версії, має підтримку Chromecast, Google Асистент, магазину додатків тощо — словом, стандартна функціональність Android TV. Єдиний нюанс: HAKO mini має роздільну здатність 4K, але оскільки у проєктора роздільна здатність Full HD, в налаштуваннях плеєра краще перейти саме на неї.

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Після включення або після зміни його положення проєктор відразу виконує автофокусування та корекцію трапецієподібних спотворень; за бажанням додатково скорегувати обидва параметри можна в екранному меню.

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Крім них, на головному екрані меню присутні джерела сигналу, вибір відеорежимів Splendid (який замінюється на режими роботи від акумулятора, якщо проєктор від’єднаний від електромережі), оптимізація звучання тощо.

Також у налаштуваннях можна обирати варіант розташування проєктора відносно екрана, колір стіни, на яку проєктується зображення (для компенсації її відтінку), виконувати стандартні налаштування яскравості/контрасту, вручну коригувати фокус та трапецієподібні спотворення тощо.

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Крім кнопок на корпусі, керувати проєктором можна також за допомогою пульта ДК: він “підходить” не тільки для власного медіаплеєра, але й для самого ZenBeam L2: білі кнопки під YouTube та Netflix запускають швидке автофокусування та екранне меню.

До речі, з пультом ДК пов’язаний трохи незрозумілий момент, який виявився у ході тестування: голосовий пошук працював чомусь тільки якщо його активувати апаратною кнопкою на пульті; якщо ж натиснути на кнопку мікрофона в рядку пошуку в інтерфейсі Android TV, плеєр нічого не “чув”.

Наявність повнорозмірного USB-порту дозволяє підключати до проєктора зовнішні накопичувачі, у тому числі й USB HDD — живлення вистачає. І хоча власної “розумної” оболонки у ZenBeam L2 немає, користувач може відтворювати контент з таких накопичувачів не тільки в Android TV, але й самим проєктором.

Якщо в системному меню зайти в Setup, то на другій його сторінці, останнім пунктом, після Reset All та System Update, можна знайти File Manager. У ньому можна побачити не тільки файлову структуру самого проєктора (судячи з якої, до речі, він також працює на системі, що базується на Android), але й підключений по USB пристрій.

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Функціональність вбудованого відеоплеєра доволі обмежена: у певної кількості тестових відеофайлів були проблеми з відтворенням або звуку, або відео, але в будь-якому випадку, можливість запустити відео з USB-флешки власними силами у ZenBeam L2 є.

Також в екранному меню є налаштування режиму Light Wall: це своєрідний “скрінсейвер”, і коли проєктор не використовується, він може демонструвати різні релаксаційні анімації, що згуртовані у чотири категорії.

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Вбудована акустика потужністю 10 Вт видає досить гучний і збалансований звук, з пристойними високими частотами, непоганою серединою та навіть певною кількістю “басів”: загалом звучання ZenBeam L2 виявляється приблизно на рівні пристойної Bluetooth-колонки компактних розмірів.

Якість зображення

В ASUS ZenBeam L2 немає можливості масштабування зображення, тому діагональ регулюється зміною відстані від проєктора до екрана. За паспортними даними, мінімальна робоча відстань становить 80 см, максимальна — 3,2 м: це дає змогу отримати екран діагоналлю від 30 до 120 дюймів.

Всі заміри ми виконували не на спеціальному проєкційному екрані, а на чистій білій стіні: саме такий варіант використання буде основним у мобільного проєктора з вбудованим акумулятором та дорожнім чохлом у комплекті.

Найяскравішим режимом серед усіх запропонованих у меню Splendid виявився User Mode з яскравістю, підвищеною з 80% до 100%, та колірною температурою Normal.

З двох метрів (діагональ 75”) яскравість білого поля становить 50 кд/м² — наприклад, у звичайного десктопного монітора такий екран в повній темряві здаватиметься навіть трохи занадто яскравим. З відстані в 1 м (відповідно, діагональ вдвічі менша, 37,5”) яскравість підіймається до 190 кд/м² — це більше ніж достатньо навіть для яскраво освітленого офісного приміщення.

І, нарешті, якщо захочеться створити аналог звичайного 27-дюймового монітора, то для цього знадобиться відстань до екрана 72 см — у такому випадку максимальна яскравість “підскочить” аж до 345 кд/м²; це суттєво вище, ніж у більшості типових десктопних моніторів. Що стосується контрасту, то максимальне його значення у нас вийшло на рівні 350:1 — дещо нижче “паспортних даних” (400:1), але можна припустити, що виробник вказує значення контрасту на спеціальному екрані.

Зазначимо, що свого часу у нас була можливість познайомитись з моделлю попереднього покоління. У неї величина світлового потоку була значно меншою (практично втричі, за характеристиками), і це давалося взнаки: ZenBeam Latte L1, попри такі самі офіційні дані щодо розмірів екрана та робочої відстані до нього, насправді створював комфортне зображення на відстані до півтора метра, з діагоналлю до 60” — далі воно вже було відчутно тьмяним.

У ZenBeam L2 розширене колірне охоплення: воно перекриває простір sRGB майже всюди, крім темно-синьої зони, і становить 82% Adobe RGB (88% DCI-P3). Крива гамми ідеально відповідає стандартному значенню 2,2, а колірна температура істотно завищена: найближчим до стандартного 6500K виявляється режим Warm (7300K).

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Загалом якість зображення дуже висока: як для портативного проєктора, воно досить яскраве навіть на дуже великих діагоналях, чіткість на периферії знижується несуттєво, хроматичні аберації по кутах також незначні. Кольори насичені, мають природний вигляд, роздільної здатності Full HD цілком достатньо майже в будь-якій ситуації, за винятком хіба що дуже великої діагоналі і малої відстані до екрана.

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ZenBeam L2 добре опрацьовує темні ділянки зображення, майже не втрачаючи деталей у тінях. Зі світлими зонами трохи складніше: у режимах з високим рівнем яскравості проєктор може “вибілювати” легкі переходи між напівтонами, в такому випадку може бути краще перемкнутися в помірніший режим Eco, в якому цей недолік практично відсутній (щоправда, і максимальна яскравість у ньому теж нижча, ніж в інших).

Візуально порівняти між собою відеорежими Splendid можна в наступній галереї. Зліва направо: Bright – Standard – Theater – Eco – Scenery – Game – User: