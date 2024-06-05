Огляд ASUS Vivobook S 16 OLED (S5606MA): тонкий і потужний ноутбук з високою автономністю

З відключеннями електроенергії час роботи ноутбуків від батареї стає чи не найголовнішим їхнім параметром. Сьогодні ми познайомимося з ASUS Vivobook S 16 OLED — попри дуже тонкий і легкий корпус і потужну платформу, він пропонує дуже гарну автономність.

Характеристики ASUS Vivobook S 16 OLED

Оперативна пам’ять 16 ГБ LPDDR5X Сховище 1 ТБ M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Графіка Intel Arc Graphics Порти 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x Thunderbolt 4 з підтримкою Display Port та Power Delivery, HDMI 2.1, комбінований аудіороз’єм 3.5 мм, картридер Micro SD Бездротові модулі Wi-Fi 6e 2*2 + Bluetooth 5.2 Камера Full HD, підтримка Windows Hello, захисна шторка Аудіо Вбудовані стереодинаміки та мікрофон Клавіатура Клавіші острівного типу з однозонним RGB-підсвічуванням Акумулятор та зарядка 75 Вт·год, блок живлення 90 Вт Розміри 35,4×24,7×1,4~1,6 см Вага 1,5 кг

Комплектація

Разом з ноутбуком у коробці можна знайти лише необхідний мінімум: зарядний пристрій, кабель живлення та інструкцію користувача. Зважаючи на кількість роз’ємів (включно з повнорозмірними HDMI та USB, що в моделях такого розміру зустрічається не дуже часто), додаткові аксесуари для підключення периферії користувачеві навряд чи знадобляться.

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Дизайн та компонування

Ми вже звикли, що лінійка Vivobook це тонкі та легкі моделі, і Vivobook S 16 OLED “тримає планку”: його корпус завтовшки 1,5 см, а важить ноутбук лише 1,5 кг — і це при повністю алюмінієвому корпусі. Модель пропонується у двох колірних варіантах: чорному (Neutral Black) та синьому (Mist Blue), до нас на огляд потрапив другий варіант.

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Відразу зауважимо, що колір корпусу — скоріше сірий з легким синім відтінком, і про те, що це саме “синя” модель, першою чергою свідчать блакитні клавіші у клавіатури та їхнє синє підсвічування.

Рамки навколо екрана дуже тонкі: ~4,5 мм по боках та 9 мм зверху, загалом екран займає 89% площі кришки. Об’єктив вебкамери можна закрити фізичною “шторкою” яскраво-помаранчевого кольору — завдяки цьому користувач одразу звертає увагу на те, відкрита вона чи закрита.

Корпус відчувається міцним, він не вигинається й не скрипить. Відкрити кришку однією рукою досить легко, притримувати “базу” не потрібно. Максимальний кут відкриття становить 180° – тож за бажанням екран можна повністю покласти на робочу поверхню. Петлі шарнірів досить тугі, вони добре фіксують екран у будь-якому положенні.

Всі інтерфейсні роз’єми розташовані на бічних панелях: ліворуч можна знайти повнорозмірний HDMI 2.1, два Thunderbolt 4 з підтримкою Display Port та заряджання, картридер Micro SD і комбінований аудіороз’єм 3.5 мм. На правій бічній грані – два порти USB 3.2 Gen 1 Type-A.

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Вентиляційні отвори розташовані знизу та позаду, тож гаряче повітря виходить переважно за кришкою, а не по боках, і не спричиняє дискомфорту під час використання миші.

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Клавіатура, тачпад

ASUS Vivobook S 16 OLED оснащений клавіатурою острівного типу, хід клавіш як для ноутбука досить непоганий — 1,5 мм, і абсолютно безшумний. Клавіатура повноцінна, з додатковим цифровим блоком — він значно вужчий, ніж у десктопних клавіатур (45 мм), але це несуттєво впливає на зручність його використання.

Основний блок клавіш майже таких самих розмірів, що й у десктопних клавіатур — трохи менше ніж 27 см у ширину, тому для друку наосліп наново звикати до іншого розташування клавіш та їхнього розміру не треба. Під час друку корпус не прогинається — щоб змусити його це зробити, треба навмисно й досить сильно надавити на клавіатуру.

Розкладка — майже стандартна ANSI, з довгим лівим Shift та однорядним Enter. Блок керування стрілками врізаний в основний блок, під правим Shift — заради цього довелося зменшити пробіл та змістити ліворуч правий Alt. Правий Ctrl при цьому відсутній — замість нього у Vivobook S 16 OLED на клавіатурі присутня клавіша для запуску застосунку Copilot.

Кнопка увімкнення розташована у правому верхньому куті, в один ряд із верхніми клавішами, одразу над NumLock. В цій моделі вона не втоплена в корпус, тож є ненульовий шанс промахнутися і випадково натиснути на неї замість NumLock. Сканеру відбитків пальців у Vivobook S 16 OLED немає.

У клавіш є RGB-підсвічування з трьома ступенями інтенсивності та можливістю повного вимкнення. Ноутбук підтримує Windows Dynamic Lighting, тому для налаштування поведінки підсвічування додаткове програмне забезпечення не потрібне — воно виконується у налаштуваннях системи: “Пуск” — “Налаштування” — “Персоналізація” — “Динамічне освітлення” (Start – Settings – Personalization – Dynamic Lighting).

Підсвічування досить помірне, і на світлих клавішах за яскравого освітлення його майже не видно — але у темній кімнаті воно набагато краще вкидається в очі.

Тачпад дуже великий – 150×99 мм, як зазначає виробник, це на 40% більше за моделі Vivobook минулого покоління. Клавіші миші натискаються м’яко, з відчутним “кліком”, і несподівано досить великим ходом.

Екран

В ASUS Vivobook S 16 OLED використовується 16-дюймова OLED-панель виробництва Samsung (ATNA60BX01-1) з роздільною здатністю 3200х2000 пікселів, співвідношенням сторін 16:10 та частотою оновлення 120 Гц. Щільність точок ~236 PPI, розмір точки становить 0,1077 мм — загалом зображення дуже щільне, розгледіти окремі точки практично неможливо.

Крім того, у модельному ряді є конфігурації з OLED-панелями менших діагоналей – 14” та 15,6”, з роздільними здатностями від 1920х1200 до 2880х1800 точок.

Утиліта MyASUS дозволяє обирати різні відеорежими Splendid — “Звичайне”, “Жваве”, Manual (дозволяє вручну регулювати колірну температуру) та Eye Care (зменшує частку синього у підсвічуванні, також дозволяє вручну змінювати його ступінь).

Крім того, у цьому ж розділі можна окремо обирати колірну гамму — виробник пропонує емуляції основних колірних просторів sRGB і DCI-P3, розширену версію останнього — Display-P3 та Native (повне охоплення без будь-яких обмежень).

Гамма Native повністю покриває колірні простори sRGB та DCI-P3 (97% Adobe RGB), в sRGB охоплення дуже точно емулює розміри цього простору (75% DCI-P3 та 75% Adobe RGB). В DCI-P3 ми знов-таки бачимо повне покриття sRGB та DCI-P3 (93% Adobe RGB), а от варіант Display P3, попри його опис (“ширша гамма реалістичних кольорів” у порівнянні з “стандартні кольори кінотеатру” для DCI-P3) ми бачимо дещо зменшене охоплення: 99% DCI-P3, 89% Adobe RGB.

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Зазначимо, що хоча режим “Жваве” і пропонує яскравіше зображення, але його якість і точність передачі кольорів у ньому гірші, ніж у “Звичайне”, тож ми б радили використовувати саме останній, у зв’язці з колірною гаммою Native. В такому випадку ми маємо дуже високу точність кольоровідтворення: середнє значення ΔE на рівні одиниці, максимальне – нижче трьох.

Гамма в цьому режимі майже ідеально відповідає стандартному значенню 2,2, колірна температура постійна на всьому діапазоні яскравості та становить 6800-7000K. Це трохи завищене значення у порівнянні зі стандартним 6500K — якщо зображення здаватиметься трохи захолодним, це можна виправити, обравши режим Manual та вручну скорегувавши колірну температуру за допомогою повзунка (регулює в діапазоні від 5600K до 8000K).

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Яскравість в SDR-режимі регулюється в діапазоні від 5 до 390 кд/м². Також цей дисплей підтримує режим HDR (у ноутбука є сертифікація DisplayHDR True Black 600): у ньому пікова яскравість може сягати 620 кд/м² – за цими показниками екран дуже схожий на той що ми бачили у Vivobook Pro 15 OLED (де він також був виробництва Samsung). І так само як у нього, якщо в налаштуваннях Windows увімкнути HDR, колірне охоплення для звичайного контенту також звужується до розмірів простору sRGB.

Традиційно для технології OLED, яскравість регулюється за допомогою широтно-імпульсної модуляції, тому на низьких рівнях (нижчих за 120 кд/м²) з’являється ледь помітне мерехтіння дисплея. Втім, яскравість, за якої мерехтіння не відчувається навіть чутливим оком, досить помірна і повністю відповідає яскравості, рекомендованої для роботи в офісі.

Але якщо це стане проблемою для користувача з чутливим зором, який працює за ноутбуком у темній кімнаті, можна скористатись опцією “Затінення без мерехтіння OLED” — по суті, це той самий DC Dimming, який можна зустріти в деяких смартфонах з OLED-екранами.

Відповідний повзунок ефективно знижує яскравість аж до 5 кд/м² без відчутного мерехтіння — щоправда, ця функція не працює з HDR-режимом і не така зручна, як традиційне регулювання яскравості за допомогою гарячих клавіш. Проте якщо ваші очі втомлюються від мерехтіння OLED, ця опція буде незамінною.

Завдяки відсутності додаткового підсвічування OLED-панель демонструє дуже гарні результати в тестах на рівномірність яскравості та постійності колірної температури по всій площі екрану: максимальні коливання цих параметрів не перевищують лічених відсотків (у випадку звичайних LCD-екранів типові відхилення становлять зазвичай понад 10%, якщо не 20%).

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Головні переваги OLED над звичайними LCD-дисплеями – це, звісно, абсолютно чорний колір завдяки відсутності додаткового підсвічування у панелі та максимальні кути огляду. При погляді збоку на екран Vivobook S 16 OLED зображення залишається таким же насиченим і майже таким яскравім, що й у звичному положенні за ноутбуком.

Апаратна платформа

У модельному ряді ASUS Vivobook S 16 OLED використовуються процесори Intel Core Ultra 5/7/9; в моделі, що потрапила до нас на огляд, встановлений Core Ultra 9 185H. Це флагманський процесор Core Ultra сімейства Meteor Lake, що був анонсований наприкінці минулого року.

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Він має 16 ядер (6 продуктивних і 10 енергоефективних, з яких 8 основних і ще 2 — додаткових, що окремо розташовані на кристалі вводу/виводу) і може обробляти до 22 потоків. Продуктивні ядра можуть працювати на частотах до 5,1 ГГц, ефективні — до 3,8 ГГц. Також до його складу входить вбудована графіка — 8-ядерний ARC GPU, що може працювати на частотах до 2,35 ГГц, і ШІ-прискорювач Intel AI Boost NPU.

Конфігурацій з дискретною відеокартою у Vivobook S 16 OLED не передбачається. Оперативна пам’ять розпаяна на платі, тож додати більше ємності можливості немає. Єдиний доступний варіант – 16 ГБ LPDDR5X, що працює у двоканальному режимі. Також виробник зазначає єдиний доступ варіант накопичувача — це M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD ємністю 1 ТБ.

За бездротове з’єднання відповідає модуль Intel AX211: Wi-Fi 6E (802.11ax) (два діапазони) 2*2 + Bluetooth 5.2. Варіанту дротового підключення до локальної мережі у Vivobook S 16 OLED немає.

Продуктивність

Intel Core Ultra 9 185H демонструє високу швидкодію як у комплексних синтетичних бенчмарках, так і суто процесорних тестах – його продуктивність така сама або трохи більша за Intel Core i9-13900H з таким самим TDP (45 Вт). Тож можна зазначити, що платформа ASUS Vivobook S 16 OLED достатньо потужна для комфортної роботи й забезпечення вимог пересічного користувача.

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Системним накопичувачем у моделі, що потрапила до нас на огляд, виступає WD PC SN560 NVMe SDDPNQE-1T00-1102 ємністю 1 ТБ виробництва Western Digital. Він демонструє типову для свого класу продуктивність: швидкість читання 5,000 МБ/с, запису — 3,500 МБ/с.

Утиліта MyASUS дозволяє обирати один з чотирьох режимів роботи ноутбука: “Швидкісний”, Performance, “Стандартний” та “Пошепки” (перші два недоступні при роботі від батареї).

Ми порівняли, як працює ноутбук у кожному з них, за допомогою утиліти Cinebench R23 під час навантаження на всі ядра. Як видно з таблиці, система змінює тепловий пакет у межах від 17 до 52 Вт, температура процесора при цьому зростає з 65°C у тихому режимі до 98°C — у “Швидкісному”. Рівень шуму системи охолодження в режимі “Пошепки” виходить дуже помірним, на “максималках” суттєво підіймається, але все одно залишається у межах прийнятного.

Рейтинг Cinebench R23 Режим Значення TDP, Вт Частоти CPU (продуктивні/ефективні ядра), ГГц Температура CPU, °С одне ядро всі ядра Рівень шуму, дБ Швидкісний 52 3,4 | 2,8 98 1850 15887 51 Performance 45 3,1 | 2,5 90 1813 14823 46 Стандартний 35 2,7 | 2,2 89 1788 12817 43 Пошепки 17 1,7 | 1,0 65 1723 7426 39

Стосовно продуктивності: як бачимо, невеличкий приріст є навіть в одноядерному тесті, тоді як у багатоядерному різниця між “Стандартним” і “Швидкісним” виходить досить суттєва. Щодо режиму “Пошепки”, він підійде для випадків, коли важлива не потужність системи, а тривала і тиха робота — наприклад, для інтернету або перегляду відео.

Також ми перевірили, як впливає на продуктивність робота від батареї та наскільки вона відрізняється від роботи при підключенні до електромережі. Як бачимо, в автономному режимі ноутбук у більшості тестів демонструє помітне зниження продуктивності, за винятком хіба що CineBench R23 та ігрових тестів 3DMark, в яких чомусь були отримані навіть трохи вищі показники, ніж при роботі від електромережі.

Мережа Батарея 3DMark (Steel Nomad Light) 3062 3155 3DMark (TimeSpy) 3803 3957 3DMark (CPU Profile, max threads) 7049 5746 CineBench R23 (multi thread) 12817 12165 PCMark 10 6904 4798 Geekbench 6 (CPU) 2402 | 12558 1565 | 9487 Geekbench 6 (GPU) 34955 28644 JetStream 2 277298 148927 Google Octane 2.0 84357 58932

ASUS Vivobook S 16 OLED не позиціонується як ігрова модель, і за відсутності дискретної відеокарти його результати в іграх очікувано невисокі. Проте за бажанням пограти у не дуже вибагливі ігри у Full HD з середніми налаштуваннями якості графіки все ж можна — хоча й при середньому фреймрейті на рівні 30-40 кадрів/сек.

Продуктивність в іграх, середня якість графіки, 1920х1080 точок (кадри/сек):

Автономність ASUS Vivobook S 16 OLED

Ноутбук оснащений акумулятором ємністю 75 Вт·год — дуже пристойно як для такої тонкої та легкої моделі. При цьому він демонструє дуже добру автономність: за яскравості на рівні 100 кд/м² у батарейному тесті бенчмарку PCMark 10 він пропрацював 10 годин в офісному режимі, трохи більше за 9 годин при перегляді відео та цілих 15 годин — у режимі очікування.

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Щодо ігрового варіанту використання, тут ніяких сюрпризів немає — у відповідному тесті ноутбук зміг протриматися трохи більше за півтори години.