Огляд ASUS ROG Pelta: повнорозмірна ігрова гарнітура з трьома режимами підключення

Редактор Mezha.Media. Пише про технології та займається оглядами ґаджетів з 2012 року. Спеціалізація — смартфони, ноутбуки, монітори, навушники, периферійні пристрої, ігри. Поціновувач якісного звуку, музикант з 15+ річним досвідом. Геймер з часів Intel 486.

Наприкінці серпня компанія ASUS представила нові ігрові периферійні пристрої лінійки Republic of Gamers. Нещодавно у нас на огляді була клавіатура ASUS ROG Falchion Ace HFX з магнітними перемикачами. А сьогодні ми познайомимось з новою ігровою повнорозмірною гарнітурою ASUS ROG Pelta, що оснащена 50-мм динамічними випромінювачами, працює з переважною більшістю сучасних платформ та підтримує три типи підключення.

Технічні характеристики ASUS ROG Pelta

Тип навушників Повнорозмірні Тип випромінювачів Динамічні, 50 мм Діапазон частот навушників 20 Гц – 20 кГц Імпеданс навушників 32 Ом Тип підключення Bluetooth та 2,4 ГГц, USB Сумісність Android, iOS, ПК, Mac, PS5, PS4, Nintendo Switch Радіус дії 10 метрів Керування Кнопки Регулятор гучності + Мікрофон однонаправлений, 10 мм Діапазон частот мікрофона 100 Гц – 10 кГц Чутливість мікрофона -40 дБ Ємність акумулятора 900 мА•год Автономність 2,4 ГГц: до 70 г без RGB, до 45 г з RGB; швидке заряджання Зарядка USB Type-C Вага 309 г Рекомендована ціна в Україні 7 999 гривень (акційна ціна 6399 грн)

Комплектація

ASUS ROG Pelta запаковано у велику коробку з типовим для лінійки ROG яскравим оформленням, зображенням гарнітури та усією основною інформацією про функції та можливості.

Окрім самих навушників, у комплекті є знімний мікрофон на гнучкій ніжці, бездротовий адаптер 2,4 ГГц з конектором USB Type-C, адаптер з USB Type-C на USB Type-A кабель USB Type-C – Type-A довжиною 1,8 м для заряджання, а також документація.

Дизайн та зручність використання

ASUS ROG Pelta — це доволі великі повнорозмірні навушники, що мають конструкцію з подвійним оголів’ям. Зовнішнє жорстке, виконує функцію каркасу. І внутрішнє еластичне, завдяки якому навушники безпосередньо тримаються на голові. Така конструкція доволі зручна в домашніх умовах, бо зазвичай немає потреби регулювати навушники.

Але у випадку ASUS ROG Pelta, все цікавіше: еластичне оголів’я можна регулювати по висоті в залежності від розмірів голови, для цього є відповідні фіксатори. Або ж зовсім зняти. Зважаючи на м’яку вставку на зовнішньому оголів’ї, така можливість дійсно передбачена. Але, чесно кажучи, мені важко уявити відповідні розміри голови.

Навушники повністю зроблені з пластику трьох типів. Зовнішня частина чашок чорного кольору. Має покриття, що нагадує Soft-Touch і теж трохи збирає відбитки пальців. Внутрішня частина чашок і конструкція їх кріплення до оглів’я має трохи інше, матове покриття темно-сірого кольору.

Чашки великі, всередині мають поміщатись вушні раковини будь-яких розмірів. На зовнішній частині є своєрідна діагональна смужка-сходинка, а також логотип ROG з RGB-підсвічуванням. Усі органи керування ASUS ROG Pelta знаходяться на лівому навушнику. До них ми повернемось трохи згодом.

Амбушури мають дуже м’який наповнювач, що добре приймає потрібну форму. А зовні — сітчаста тканина з малюнком шестикутної форми. Вона дуже приємна, м’яка і добре пропускає повітря. Тому навіть влітку вуха не будуть пітніти під час тривалих ігрових сесій.

Зовнішнє оголів’я також пластикове, зроблене з чорного матового пластику. Ззовні — напис Republic of Gamers, з внутрішнього боку — м’яка вставка з аналогічною сітчатою тканиною.

Кріплення чашок ASUS ROG Pelta дозволяють розвернути їх до себе на 90°, на випадок коли навушники не використовуються.

Мікрофон знімний, на гнучкій ніжці, що дозволяє зручно розмістити його на потрібній відстані. Мікрофон має вітрозахист з поролону та червоний світлодіодний індикатор, який світиться коли мікрофон відключено.

ASUS ROG Pelta мають вагу 309 г, тому зовсім не обтяжують під час тривалої гри. Амбушури також вийшли дуже зручними. Але наскільки витривала сітчата тканина, сказати важко за тиждень використання. Гарнітура також підтримує роботу зі смартфонами, тож теоретично її можна використовувати і на вулиці. Але, зважаючи на великі розміри, не впевнений, що це буде зручно.

Керування

В ASUS ROG Pelta використовуються виключно механічні органи керування, ніяких сенсорів. Це цілком логічне і зручне рішення для повнорозмірних навушників і гарнітур. Усі вони розташовані на задній частині лівого навушника.

Їх тут більше, ніж зазвичай ми звикли бачити в ігрових гарнітурах. Верхня кнопка відповідає за відключення мікрофона. Або відключення RGB-підсвічування при тривалому натисненні. Нижче знаходиться коліщатко регулювання гучності. Воно доволі туге і має чіткі відсічки, тож випадково його прокрутити буде важко.

Одразу під ним знаходиться так звана багатофункціональна кнопка, котра знадобиться в першу чергу при використанні зі смартфоном. Вона відповідає за відтворення музики: одне натискання — пауза/відтворення, подвійне і потрійне натискання — перехід до наступного чи попереднього треку відповідно. Також одним натисканням можна відповісти на виклик. Подвійним — відхилити. Керування мультимедіа також працює і на ПК.

Нижче — трипозиційний перемикач режимів підключення. Роз’єм Type-C для заряджання чи дротового підключення знаходиться чітко знизу навушника. А трохи спереду — 3,5-мм роз’єм для мікрофона. Пасивне підключення ASUS ROG Pelta не підтримує.

Підключення та функціональність

ASUS ROG Pelta — універсальна гарнітура, вона сумісна з майже усіма актуальними платформами, не тільки ігровими. Навушники можна підключати до ПК, ноутбуків, ігрових консолей, PlayStation 5 і 4, Nintendo Switch, Android-смартфонів, а також Mac та пристроїв на iOS. Серед сумісних пристроїв немає лише консолей Xbox. Гарнітура тестувалась з ПК, PlayStation 5 та смартфоном. Все працює чудово, жодних додаткових маніпуляцій не знадобилось.

Для підключення можна використовувати 2,4 ГГц радіоканал за допомогою комплектного USB-передавача. Він підтримує фірмову технологію SpeedNova, яка має забезпечити низьку затримку та стабільний сигнал. У межах невеликої квартири з максимальними перешкодами у вигляді двох стін, гарнітура працює стабільно, без розривів. Також є підтримка Bluetooth та дротового підключення.

Загальний фірмовий застосунок Armoury Crate поки не вміє працювати з ASUS ROG Pelta. Скоріш за все, підтримка з’явиться з початком продажів. Але зараз можна використовувати спрощену версію Armoury Crate Gear, у якій є виключно налаштування гарнітури. Інтерфейс аналогічний звичній версії Armoury Crate, тільки відсутні функції, не пов’язані з ASUS ROG Pelta. У першій вкладці можна налаштувати звучання: є вже готові налаштування для різних сценаріїв, еквалайзер, посилення басів, компресор тощо.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

У розділі мікрофон є функція Noise Gate, яку вирішили перекласти буквально, вийшло “Шумові ворота”. Вона відповідає за послаблення навколишніх шумів нижче певного порогу. І покращувач “Ідеальний голос”.

Наступний розділ дублює деякі налаштування звуку Windows: гучність навушників, мікрофона і якість. А також вибір мови голосових підказок та функція усунення побічного шуму.

RGB-підсвічування має декілька ефектів та налаштування кольору (при статичному підсвічуванні):

Далі йде вкладка, що відповідає за живлення гарнітури. Є індикація поточного рівня заряду, налаштування світового сповіщення при низькому заряді та час переходу у режим сну.

Остання вкладка відповідає за оновлення прошивки:

Якість звучання та мікрофона

ASUS ROG Pelta оснащено 50-мм динамічними випромінювачами з титановим покриттям. Виробник обіцяє збалансоване звучання, чіткі високі та потужні низькі частоти. Варто зазначити, що на стокових налаштуваннях, без будь-яких додаткових, навушники звучать дуже “рівно” і нейтрально, можливо аж занадто. І деяким користувачам може здатися, що басів замало.

Та насправді, вже просто обравши готове налаштування (наприклад, Музика), звучання дуже суттєво змінюється і стає зрозуміло, що низьких частот достатньо, і можна отримати ще більше за бажанням. Вони масивні, пружні і мають хорошу кількість суббасу. Швидкість і контроль низких не на найкращому рівні. Але ж ми маємо справу не з навушниками для меломанів.

Високих частот досить багато і вони непогано деталізовані. Можливо, на стокових налаштуваннях комусь може здатись навіть трохи забагато, але це легко виправляється. З іншого боку, чіткі високі частоти під час гри допоможуть краще чути оточення. Наприклад, кроки, перезаряджання зброї тощо. Найслабше місце навушників — середні частоти: їх достатньо, але деталізація не найкраща. Тому живі інструменти у музиці звучать не найкращим чином. Але це проблема не тільки ігрових моделей, а й недорогих звичайних навушників.

Загалом, звучання ASUS ROG Pelta для ігор і фільмів чудове, звукові ефекти відчуваються відмінно. Позиціювання джерел звуку також на хорошому рівні. З музичної точки зору — електроніка, хіп-хоп та інші популярні стилі звучать добре, жива музика — трохи гірше.

ASUS ROG Pelta не мають системи активного шумозаглушення. А сітчата тканина амбушурів не сприяє хорошій пасивній шумоізоляції. Але це зовсім не проблема при використанні вдома. Зважаючи на формат навушників, це — основний сценарій їх використання. На вулиці, звісно, відгородитись від навколишнього шуму не вийде. І оточуючі зможуть почути вашу музику.

Гарнітура оснащена однонаправленим мікрофоном з вітрозахистом з поролону. Стверджується, що він чудово передає голос і здатен записувати звук з частотою від 100 Гц до 10 кГц. Голос виходить доволі реалістичним, немає ефекту закритої бочки, але назвати якість відмінною теж важко. І мікрофон досить активно вловлює навіть доволі тихі оточуючі звуки. Для онлайн-ігор якості більш, ніж достатньо. Для стрімів все ж таки варто придивитись до окремих мікрофонів. Голос без ефектів:

Noise Gate 50%:

Ефект “Ідеальний голос” 50%:

Автономність

ASUS ROG Pelta оснащено акумулятором ємністю 900 мА•год. Стверджується, що у режимі 2,4 ГГц гарнітура працює до 70 годин з вимкненим RGB-підсвічуванням і до 45 годин з увімкненим. По Bluetooth ASUS ROG Pelta може працювати до 90 годин без RGB-підсвічування і 60 годин з ним.

Гарнітура використовувалась переважно з підключенням по 2,4 ГГц радіоканалу з RGB-підсвічуванням при 50% яскравості. Загалом, реальний час автономної роботи цілком відповідає заявленому. Виходить приблизно 40-50 годин. За годину гарнітура втрачає приблизно 2-3% заряду. Підтримується швидке заряджання: обіцяють 3 години роботи після 15 хвилин заряджання.