Огляд хромбука Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT)

Як і ноутбуки на Windows, хромбуки поділяються на різні категорії з різним оснащенням та ціною. Нещодавно у нас на огляді був представник бюджетних хромбуків Acer Chromebook 315 з базовим набором можливостей. А тепер ми розглянемо цікавішу модель Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT). Сама Google вирішила трохи систематизувати хромбуки та визначила певні конкретні вимоги до ноутбука під загальною назвою Chromebook Plus. Серед них процесори від Intel Core i3 12-го покоління або AMD Ryzen 3 7000-ї серії, від 8 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ накопичувач та FullHD IPS-дисплей. Ноутбук на огляді повністю відповідає цим вимогам, а ми розберемось, що він дійсно вміє.

Технічні характеристики Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT)

Модель Acer Chromebook 514 (CB514-3HT) Дисплей IPS, 14”, сенсорний, роздільна здатність 1920×1200 точок, співвідношення сторін 16:10, частота оновлення 60 Гц Процесор AMD Ryzen 5 7520C (4 ядра/8 потоків, 2,8 ГГц, до 4,3 ГГц) Оперативна пам’ять 16 ГБ LPDDR5X Сховище 512 ГБ SSD NVMe M.2 (2280) PCIe 4.0 Графіка AMD Radeon 610M Порти 2 x USB Type-C 3.2 Gen 1, 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI, 3,5 мм комбінований роз’єм, Kensington lock Бездротові модулі Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 Камера FullHD Аудіо Вбудовані стереодинаміки та мікрофон Клавіатура Клавіші острівного з підсвічуванням Акумулятор та зарядка до 12 годин, блок живлення 65 Вт Розміри 319×227×19,9 мм Вага 1,45 кг Ціна 27 199 грн

Комплектація

Пакування та комплект постачання Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) аналогічні тому, що ми бачили й в інших ноутбуках компанії. Коробка з мінімумом поліграфії, зроблена з переробленого паперу. Всередині — ноутбук, блок живлення потужністю 65 Вт, кабель живлення, інструкція та уся додаткова необхідна документація.

Дизайн та конструкція

Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) виглядає дещо дорожче, ніж є насправді. На перший погляд, може здатись, що корпус зроблено з металу. Хоча при першому дотику стає зрозуміло, що це не так. Зовні перед нами доволі типовий сучасний офісний ноутбук з нейтральним, практичним дизайном.

Корпус повністю зроблено з якісного пластик приємного темно-сірого кольору з матовою текстурою. Покриття дуже вдале і не збирає відбитки пальців, ноутбук завжди виглядає охайно. Пластик доволі товстий, майже не прогинається і не піддається на скручування. Більша частина верхньої кришки має текстуру, що нагадує шліфований метал. Зверху — логотипи Acer та Chromebook Plus. На відміну від молодшої моделі, кольорового логотипа Google немає.

Ще один логотип Acer знаходиться під екраном Chromebook Plus 514. Клавіатура має цілком стандартні для сучасних ноутбуків розміри, але займає не усю ширину топкейса. З боків від неї розмістили стереодинаміки.

Ноутбук можна відкрити на 180°, дисплейний блок добре фіксується у потрібних положеннях. При цьому, Chromebook Plus 514 можна відкрити однією рукою. Дисплейний блок кріпиться двома шарнірами, біля яких ззаду є дві невеликі гумові ніжки, на які спирається ноутбук у відкритому положенні. Конструкція трохи підіймає задню частину основного блоку, завдяки чому знизу є більше простору для холодного повітря. Доволі розповсюджена конструкція.

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Рамка навколо екрану зроблена з чорного пластику, є гумові ставки по периметру. Ширина рамки цілком стандартна для сучасних недорогих моделей: з боків вужча, зверху — трохи ширша. Над екраном — мікрофони, вебкамера з індикатором роботи та фізична шторка.

На нижній частині Acer Chromebook Plus 514 є вентиляційні отвори активної системи охолодження, а також чотири гумові ніжки. Нижня кришка закріплена за допомогою 10 гвинтів. Знавши її, користувач отримає доступ до системи охолодження, а також SSD-накопичувача та мережевої карти, що використовують для підключення M.2, а отже можуть бути замінені.

Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) важко назвати ультракомпактною моделлю, але з транспортуванням проблем не буде: габарити складають 319×227×19,9 мм, а вага — 1,45 кг. Ноутбук якісно зроблений і має сертифікацію за військовим стандартом MIL-STD 810H. Що означає захист від вібрацій, несприятливої температури та ударів. Але це захист базового рівня, тож кидати ноутбук не варто.

Роз’єми

Порти Acer Chromebook Plus 514 розміщено на бічних гранях. Зліва є один USB Type-C 3.2 Gen 1, один повнорозмірний USB 3.2 Gen 1 Type-A, відеовихід для підключення зовнішнього монітора HDMI, а також світлодіодний індикатор.

З протилежного боку є ще один USB Type-C 3.2 Gen 1, комбінований аудіороз’єм 3.5 мм та порт для замка Kensington lock.

Набір роз’ємів цілком достатній для ноутбука подібного класу. Є можливість під’єднати монітор та мишку. Можливо картридер також комусь би стався у пригоді. Хоча сумнівно, що хтось буде використовувати хромбук для роботи з фото чи відео.

Дисплей

У Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) використовується 14-дюймовий сенсорний IPS-дисплей. Роздільна здатність складає 1920х1200 пікселів, а співвідношення сторін — 16:10. Що цікаво, ця ж модель з процесорами Intel отримала стандартний екран 16:9. Частота оновлення — звичні 60 Гц. Екран закриває матове антивідблискове покриття ComfyView. Колірне охоплення складає всього 45% колірного простору NTSC.

Екран доволі непоганої якості: кути огляду максимальні. Але картинку хотілося б більш насичену, помітне доволі вузьке колірне охоплення. Апаратні заміри показали, що максимальна яскравість складає 229.563 кд/м². Далеко не рекордний показник, але для приміщення має вистачити. Статична контрастність — 989:1. Колірне охоплення помітно вужче простору sRGB. Але точність передачі кольорів доволі точна. Колірна температура близька до еталонного значення 6500K, а колірна похибка ∆E не перевищує 6, що дуже добре для недорогої моделі.

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Платформа та продуктивність

На відміну від базових бюджетних хромбуків, Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) отримав більш потужний процесор AMD Ryzen 5 7520C. C в кінці маркування означає призначення для Chrome OS. Аналогічна модель для Windows має маркування U у кінці. Процесор виробляється за техпроцесом TSMC 6nm FinFET, побудований на архітектурі Zen 2 та містить 4 ядра. Частота складає 2,8 ГГц, буст — до 4,3 ГГц. Підтримується 8 потоків обчислень, стандартний рівень TDP — 15 Вт.

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Як відеоприскорювач використовується інтегроване рішення AMD Radeon 610M з частотою до 1.9 ГГц. Ноутбук отримав 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і SSD-накопичувач NVMe M.2 (2280) PCIe 4.0 на 512 ГБ. Бездротові можливості: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2. Як і молодша модель, Chromebook Plus 514 не має ніяких засобів для біометричної ідентифікації власника, тож для логіну в систему доведеться вводити пароль чи PIN-код.

Якщо казати про власні враження, то Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) працює дуже швидко. Пробудження відбувається миттєво, а увімкнення — лічені секунди. Більшість застосунків також запускаються швидко. Доволі важко якось однозначно говорити про потужність хробмуків, адже переважна більшість доступних синтетичних тестів призначена для Android. Ще деякі орієнтовані на швидкодію у вебсередовищі:

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Тепер декілька слів про ігри. Як ми писали в огляді Acer Chromebook 315, хромбуки підтримують переважну більшість ігор з Play Market, хоча все ж таки для цього зручніше використовувати смартфон чи планшет. Для більш серйозних ігор є хмарні сервіси типу Boosteroid чи GeForce Now, що мають нативні клієнти для хромбуків.

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Але у випадку Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) було цікаво спробувати запустити ще й повноцінні ігри з ПК. Для Chrome OS уже певний час існує офіційний Steam-клієнт, хоча і досі на етапі Beta. Chrome OS, це — варіант Linux і для запуску ігор та застосунків з Windows використовується шар сумісності Proton, як на портативній консолі Steam Deck.

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Звісно, далеко не усі ігри запустяться і будуть працювати коректно, але у дещо пограти вдасться. Spec Ops The Line при мінімальних налаштуваннях та роздільній здатності 1366х768 точок працює з кадровою частотою трохи вище 30 FPS. Tomb Raider — також трохи вище 30 FPS, але в нативній роздільній здатності 1920х1200 точок.

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Також зі Steam запустився Blender, і працює він відносно нормально, але важкі сцени будуть рендеритись дуже довго.

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Нагрівання та стабільність роботи

Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) оснащено активною системою охолодження з одним вентилятором та одною тепловою трубкою. Майже увесь час ноутбук працює абсолютно тихо. При максимальних навантаженнях (бенчмарки, ігри) вентилятор вже чутно, але рівень шуму мінімальний. Корпус практично не гріється.

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Вбудована утиліта для діагностики показала, що при навантаженнях процесор гріється всього приблизно до 51°. А у стрес-тесті 3DMark продуктивність взагалі не падає і залишається стабільною протягом усього тесту.

Функціональні можливості

Особливості Chrome OS ми вже розглядали в огляді Acer Chromebook 315. У основі Chrome OS лежить Linux. Операційна система дуже легка і потребує мінімум ресурсів. Вона веборієнтована, взаємодія з нею нагадує щось між Windows та Android. Зі смартфонами на Android реалізована дуже зручна взаємодія, включно з передаванням файлів, відображенням сповіщень і ще купою всього.

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Інтерфейс простий і зрозумілий: робочі столи, панель швидкого запуску, меню з усіма встановленими застосунками, панель швидких налаштувань (яскравість гучність, підключення тощо), швидкий доступ до сповіщень, різні простори для різних користувачів тощо. Застосунки встановлюються з Play Market, частина оптимізована для Chrome OS, хоча і переважна більшість для Android працює нормально.

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Окрім набору застосунків, що звичні для Android-смартфона (Google диск, документи, таблиці, презентації, нотатки, Google Photo тощо), попередньо встановлено декілька саме для Chrome OS: аналоги блокнота та Paint та інструмент для створення скрінкастів. З додаткових корисних застосунків можна виділити Zoom, Microsoft Teams, Skype, Office 365, Adobe Photoshop, Lightroom, Netflix, Spotify, Canva.

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Відмінність від Chromebook 315 у наявності чатбота Gemini AI Google. Працює як і будь-які подібні аналоги. Ставимо питання чи запит у чаті та отримуємо розгорнуту відповідь, включно з відео на YouTube. Власникам Acer Chromebook Plus 514 надається 12 місяців Gemini Advanced з розширеною функціональністю.

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Розглядаючи імовірну покупку ноутбука на Chrome OS важливо чітко визначитись з вимогами до нього та розуміти основні особливості операційної системи. Якщо планується базова робота з документами, відеоконференції, презентації, навчання, або перегляд фільмів чи прослуховування музики, то це хороший варіант. Операційна система дуже швидка і проста у використанні. У разі ж потреби у більш специфічному програмному забезпеченні — все ж таки Windows чи Mac є кращими варіантами.

Вебкамера

Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) отримав доволі непогану вебкамеру, як для доступної моделі. Вона має роздільну здатність 1080p, є додаткові інструменти для відеодзвінків з підтримкою ШІ для покращення чіткості, освітлення, усунення шумів і розмиття фону. Для поціновувачів конфіденційності є механічна шторка.

Клавіатура та тачпад

Клавіатура Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) трохи відрізняється від тих, що ми звикли бачити у недорогих моделях компанії. Клавіші не чорні, а того ж темно-сірого кольору, що і корпус. Суб’єктивно здалось, що клавіші стали зовсім трохи більшими, а проміжки між ними зменшились. Хід клавіш збільшився, клавіатура дуже зручна. Натискання м’які та абсолютно тихі. При цьому, спрацювання відчувається добре. На відміну від більш доступних моделей, в Chromebook Plus 514 ми маємо клавіатуру з підсвічуванням білого кольору.

Розкладка практично стандартна повнорозмірна без додаткового цифрового блоку. З урахуванням особливостей Chrome OS, тобто після Windows все ж таки дещо буде незвично. Верхній функціональний ряд зменшений. Він включає кнопки керування яскравістю, гучністю, вимиканням звуку, повернення на рівень назад, оновлення, переходу у повноекранний режим, перемикання робочих столів та створення скріншотів, кнопку живлення та Esc. Кнопки Lock відсутні, замість Caps Lock — кнопка, що відкриває меню застосунків.

Для більш комфортного переходу в налаштуваннях Chrome OS є окремий розділ, у якому зібрані усі комбінації клавіш.

У переважній більшості доступних моделей Acer використовується тачпад OceanGlass. Він виготовляється з екологічного ABS-полімера та переробленого пластику з океанів. Він середнього розміру, має хорошу точність позиціювання та непогану чутливість. Під час роботи з документами, браузером та загалом простих задач, його достатньо.

Динаміки

Аудіосистема Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) складається з двох динаміків, що розмістились з боків від клавіатури. Таке розташування позитивно вплинуло на якість і гучність. Звук цілком непоганий, для перегляду фільмів чи відеоконференцій вони добре підходять. Низьких малувато, тому прослуховування музики не принесе великого задоволення. Є підтримка віртуального об’ємного звучання DTS Audio.

Автономність

В Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) встановлено акумулятор на 53 Вт·год. Компанія каже, що цього достатньо для 12 годин роботи хромбука. Зазвичай мається на увазі робота з мінімальним навантаженням, 50% яскравості, підключеним Wi-Fi, але без активних завантажень.

На жаль, тест батареї PC Mark двічі вилетів у процесі. В реальних умовах, при роботі з браузером, документами, месенджерами та періодичним переглядом відео на YouTube, ноутбук працює трохи понад 8 годин. Тобто формально вистачить на стандартний робочий день.