Chromebook — досить нішева, але цікава у певному сенсі категорія ноутбуків, що до недавнього часу не була офіційно представлена в Україні. Основна особливість хромбуків і, власне, Chrome OS у її легкості, невибагливості до компонентів та орієнтованості на онлайн-роботу. Вони можуть бути цікавими для навчання, відеоконференцій та базової роботи з документами, коли нема потреби у потужному залізі та спеціалізованому програмному забезпеченні. Сьогодні ми подивимось, що вміє Acer Chromebook 315 та сама Chrome OS, наскільки це взагалі зручно і доцільно.

Характеристики Acer Chromebook 315 (CB315-4HT)

Модель Acer Chromebook 315 (CB315-4HT) Дисплей IPS, 15,6”, роздільна здатність 1920×1080 точок, співвідношення сторін 16:9, частота оновлення 60 Гц Процесор Intel Pentium Silver N6000 Оперативна пам’ять 8 ГБ LPDDR4X Сховище 128 ГБ Графіка Intel UHD Graphics Порти 2 x USB Type-C 3.2 Gen 1, 2 х USB 3.2 Gen 1 Type-A, 3,5 мм комбінований роз’єм, MicroSD, Kensington Lock Бездротові модулі Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 Камера HD Аудіо Вбудовані стереодинаміки та мікрофон Клавіатура Клавіші острівного типу без підсвічування Акумулятор та зарядка до 10 годин, блок живлення 65 Вт Розміри 366,4×244,2×20 мм Вага 1,6 кг Вартість конфігурації з Intel Core Ultra 7 155H 17 899 грн

Комплектація

Переважна більшість ноутбуків Acer комплектується необхідним мінімумом аксесуарів. Особливо якщо це стосується доступних моделей, якою є й Acer Chromebook 315. Тож у коробці був сам ноутбук, блок живлення потужністю 65 Вт, силовий кабель, інструкція та гарантійний талон.

Дизайн та конструкція

Acer Chromebook 315 (CB315-4HT) має абсолютно звичний і, можна сказати, типовий дизайн, що не впадає в око. І це, насправді не можна назвати недоліком. Адже ноутбук позиціюється як інструмент для навчання та роботи, тому йому і не потрібні дизайнерські “іміджеві” риси у зовнішньому вигляді.

Весь корпус виготовлено з матового пластику світло сірого кольору. Чорного кольору лише клавіші, рамка навколо екрану та шарнір. Пластик достатньо товстий і кришки не дуже прогинаються. Поверхня практична, не збирає бруд та відбитки пальців, ноутбук виглядає охайно. На верхній кришці є невеликі логотипи Acer та Chromebook.

Масивний шарнір займає майже всю ширину задньої грані та дозволяє відкрити ноутбук на 180°. Він тугий, що дозволяє надійно фіксувати дисплейний блок у потрібному положенні, але одною рукою ноутбук відкрити не вийде. Доводиться притримувати за топкейс.

Рамки навколо екрану не надто тонкі, але цілком прийнятні. Стверджується, що по боках їх ширина складає 10,5 мм. По периметру є гумові вставки для додаткового захисту дисплея. Знизу — лого Acer, а зверху — стандартний комплект з двох мікрофонів, вебкамери та індикатора її роботи.

На нижній частині Acer Chromebook 315 (CB315-4HT) є стандартні гумові ніжки невеликого розміру та стереодинаміки ближче до передньої частини ноутбука. В ноутбуці використовується енергоефективний процесор зі скромною продуктивністю, тож потреби в активному охолодженні немає. Відповідно, вентиляційні отвори відсутні.

Зважаючи на невисоку ціну, ноутбук непогано зібраний та відчувається доволі витривалим, хоча пластик є пластик. Мініатюрним Acer Chromebook 315 (CB315-4HT) назвати не можна. Але він поміститься у будь-який стандартний відсік для ноутбука і вага 1,6 кг не занадто обтяжлива для щоденного транспортування.

Роз’єми

Усі роз’єми Acer Chromebook 315 знаходяться на бічних гранях ноутбука. Зліва є один USB Type-C 3.2 Gen 1 з підтримкою Power Delivery та виведення зображення, один USB Type-A 3.2 Gen 1, 3,5-мм стандартний аудіороз’єм, слот для карт пам’яті MicroSD та світлодіодний індикатор.

На правій грані є ще один USB Type-C 3.2 Gen 1, один USB Type-A 3.2 Gen 1, а також гніздо для замка Kensington Lock.

Зважаючи на позиціювання та ціну ноутбука, набір портів цілком достатній для підключення необхідної периферії та загалом комфортного використання.

Дисплей

Acer Chromebook 315 (CB315-4HT) отримав 15,6-дюймовий сенсорний IPS-дисплей. Роздільна здатність — стандартні 1920х1080 пікселів, співвідношення сторін — 16:9, частота оновлення стандартна — 60 Гц. не дивлячись на наявність сенсора, екран закриває матове антивідблискове покриття ComfyView. Виробник вказує, що колірне охоплення складає всього 45% колірного простору NTSC.

Кути огляду дисплея хороші, яскравості достатньо для роботи у приміщенні, але не більше. Обмежене колірне охоплення відчувається, кольори виглядають трохи тьмяними. Максимальна яскравість складає 235,715 кд/м², що є цілком нормальним показником для доступного ноутбука. Статична контрастність — 851:1. Колірне охоплення помітно вужче простору sRGB. Але передача кольорів напрочуд точна, колірна температура близька до еталонного значення 6500K, а колірна похибка ∆E не перевищує 8, що є хорошим показником.

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Платформа та продуктивність

Chrome OS не призначена для важких, спеціалізованих програм чи ігор і орієнтована на роботу у веб. Сама ОС базується на Linux, тож не потребує потужних комплектуючих, особливо у порівнянні з Windows. Тому в Acer Chromebook 315 (CB315-4HT) встановлено енергоефективний процесор Intel 11 покоління Jasper Lake. Модель Pentium Silver N6000 з 4 ядрами, які працюють на базовій частоті 1,1 ГГц та Turbo Boost до 3,3 ГГц. Він виготовляється за 10-нм техпроцесом та має рівень TDP усього 6 Вт. За графіку відповідає вбудований прискорювач Intel UHD Graphics, що включає 32 виконавчими блоками та частотою 350-850 МГц. Оперативної пам’яті 8 ГБ LPDDR4X 2933 МГц.

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Для з’єднання з мережею є модуль Wi-Fi з підтримкою стандартів IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, та Bluetooth 5.1 для підключення периферії. Сканер відбитків пальців та інфрачервона камера відсутні, тож для логіну в систему кожного разу доведеться вводити пароль чи PIN-код.

Коли мова йде про Chromebook, то продуктивність як така не настільки критична, як у ноутбуках на Windows. Насамперед, бо Chrome OS веборієнтована і не має вибагливих програм на кшталт Premiere, DaVinci Resolve, Blender, MAYA тощо. Для роботи з документами та відеодзвінків не потрібна велика потужність. Але, звісно, ми провели тести в бенчмарках. Переважна більшість з яких є знайомими з Android. Результати досить скромні. Але на практиці усе працює швидко, без глюків та підвисань інтерфейсу.

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Acer Chromebook 315 (CB315-4HT), як і загалом хромбуки — це не про ігри. Хоча ноутбук підтримує ігри з Play Market. Можливо не всі працюють коректно, але переважна більшість цілком придатна для гри. В Play Market є окремий розділ з іграми для Chrome OS. Можна грати за допомогою клавіатури та мишки, або підключити геймпад.

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Звісно, про ігри ПК чи консольного рівня мова не йде. Хоча, маючи велике бажання, можна скористатись хмарними сервісами на кшталт Boosteroid чи GeForce Now. Обидва сервіси мають нативні клієнти для хромбуків.

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Нагрівання та стабільність роботи

Ноутбук не має активної системи охолодження і завжди працює абсолютно тихо. Зважаючи на потужність процесора, таке рішення цілком логічне. Хоча стрес-тест показав, що при тривалому максимальному навантаженні продуктивність може падати до 68%.

Корпус майже не гріється, ледь теплою стає область над клавіатурою.

Можливості Chrome OS

Chrome OS — базована на Linux легка веборієнтована операційна система. Взаємодія з інтерфейсом нагадує роботу з браузером Chrome, більшість застосунків та налаштувань відкриваються у вигляді закладок браузера і деякі з них у вигляді окремих вікон. Система дуже легка, швидко завантажується і працює плавно. При цьому, потужне залізо їй не потрібне.

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Зовні інтерфейс досить типовий для настільних систем на кшталт Windows. Є робочі столи, яких можна створювати та зберігати декілька. Наприклад, для різних користувачів. Є панель швидкого запуску, яку можна сховати. Меню з усіма встановленими застосунками, панель швидких налаштувань (яскравість гучність, підключення тощо), швидкий доступ до сповіщень, а також можливість прив’язати свій Android-смартфон до ноутбука. Це дасть можливість продивлятись фотографії, контакти, та повідомлення. Застосунки встановлюються з Play Market. Є оптимізовані саме для Chrome OS. Але і переважна більшість Android-застосунків працює коректно.

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Представленого софту мінімум. Стандартний набір, що ми бачимо при першому включенні Android-смартфона (Google диск, документи, таблиці, презентації, нотатки тощо) плюс декілька додаткових. Прості аналоги Paint, блокнота тощо.

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Загалом, основна перевага Chrome OS в її легкості, доступності та простоті. І якщо ви шукаєте ноутбук для базових задач: робота з документами, навчання, відеоконференції, презентації, перегляд фільмів та прослуховування музики, то вам цілком досить можливостей Chrome OS. Але коли мова йде про більш професійне програмне забезпечення: монтаж відео, професійне редагування фотографій, 3D-моделювання, бухгалтерський софт, то Chrome OS не підійде. У такому випадку варто подивитися у бік Windows чи Mac OS.

Вебкамера

Acer Chromebook 315 (CB315-4HT) — доступний ноутбук, тому чекати дуже якісної вебкамери не варто. Вона абсолютно типова, має роздільну здатність 720p та пару мікрофонів.

Клавіатура та тачпад

На перший погляд, це — типова клавіатура Acer. Хіба що без підсвічування клавіш, яке є у більшості сучасних моделей. Клавіші мають невеликий, в міру м’який, але інформативний хід. З розкладкою все трохи цікавіше. Загалом, це — типова повнорозмірна ноутбучна клавіатура з додатковим цифровим блоком. Але деякі клавіші відрізняються. Верхній функціональний ряд зменшений, є звичні кнопки керування яскравістю, гучністю, вимиканням звуку, а також кнопка живлення та звична кнопка Esc. Окрім них є кнопки повернення на рівень назад, оновлення, переходу у повноекранний режим, перемикання робочих столів та створення скріншотів. Lock кнопки відсутні. Натомість на місці Caps Lock — кнопка, що відкриває меню з усіма застосунками.

При переході з Windows потрібен певний час на звикання. Але загалом нічого критичного. Тим паче, що дуже багато сполучень клавіш збігаються. А для всього іншого в Chrome OS передбачена своєрідна шпаргалка:

Тачпад середніх розмірів. Це — типовий для сучасних ноутбуків компанії тачпад під назвою OceanGlass. Він виготовлений з екологічного ABS-полімера та переробленого пластику з океанів. Звісно, скляні тачпади дещо зручніші. Але поверхня достатньо приємна, пальці ковзають добре. Чутливість та точність цілком достатні для всіх базових задач, критичної необхідності у підключенні мишки немає.

Динаміки

Стереодинаміки ноутбука розташовані на звичному місці, на нижній панелі ноутбука. Вони цілком типові для такого класу пристроїв: гучності буде достатньо для відеовикликів, фільмів та відео. Є підтримка віртуального об’ємного звуку DTS Audio. Для прослуховування музики Acer Chromebook 315 — не найкращий варіант, бо якість дуже посередня, низьких частот мінімум.

Автономність

Компанія стверджує, що Acer Chromebook 315 може працювати без підзаряджання до 10 годин. Мається на увазі мінімальне використання з мінімальною яскравістю. У тесті PCMark ноутбук витримав майже 5,5 годин.

В реальних умовах, трохи знизивши яскравість та виключно працюючи з документами, можна отримати до 6 годин роботи. Що доволі скромно, тож без блоку живлення йти в офіс не варто.