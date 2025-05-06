Samsung представила планшет Galaxy Tab Active5 Tactical Edition для військових

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Samsung представила Galaxy Tab Active5 Tactical Edition, новий планшет, який забезпечить розширені функції та безпеку для військових операцій.

Основою для нового планшета став Galaxy Tab Active5 2024 року, але з покращеннями, створеними у співпраці з Міністерством оборони США. Galaxy Tab Active5 Tactival Edition, як і попередні покоління пристроїв Tactical Edition, має радіосумісність та підтримку тактичного програмного забезпечення, а також нові апаратні вдосконалення для безпечної передачі секретної інформації.

Планшет отримав 8-дюймовий дисплей та восьмиядерний процесор Exynos 1380, а також можливість підключатись до більшості тактичних радіостанцій, систем безпілотників, лазерних далекомірів, зовнішніх GPS-навігаторів та більше. Він також має звичні можливості зв'язку, як-от 5G, LTE, CBRS та Wi-Fi 6E.

Серед іншого Galaxy Tab Active5 Tactical Edition отримав режим блокування діапазону 5G, що дозволяє йому підключатися лише до сертифікованих мереж, запобігаючи будь-яким іншими мережевим підключенням. Планшет також можна використовувати у режимі прихованості для автономного зв'язку, вимикаючи LTE та e-911 й радіочастотне мовлення. Ще один режим також дозволяє знеструмити модеми базової смуги зв'язку та GPS, що повністю захищає пристрій від радіочастотної сигнатури.

Також Galaxy Tab Active5 Tactical Edition має передові інструменти ситуаційної обізнаності, що покращують можливості тактичних команд у прийняті рішення. Зокрема планшет має режим, що підтримує перегляд через оптичні прилади нічного бачення. Пристрій ще оптимізовано для роботи з такими програмами як Android Team Awareness Kit та Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit.

Як і всі рішення лінійки Tactical Edition, новинка відповідає галузевим нормам, включно зі Списком компонентів комерційних рішень для класифікованих даних (CSfC) від Агентства національної безпеки США. Апаратно пристрій може витримати падіння з висоти до 1,5 метра та має захист від води та пилу IP68, а також відповідає стандарту MIL-STD-810H.

Крім того, планшет оснащено змінним акумулятором та чутливим сенсорним екраном для використання у вологих умовах, у рукавичках, або у парі зі стилусом S-Pen, який входить до комплекту.