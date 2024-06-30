Dystopika – це не зовсім гра. Це заспокійливий інструмент для творчості, медитації та самовираження, у якому ви можете будувати власні кіберпанківські міста. Нью-Найт-Сіті, Лос-Анджелес 2049, Київ 2077, Горішні Плавні 2088, Житомир 2124, усе, що душі заманеться.

Гра Dystopika Жанр містобудівна гра Платформи Windows Мови англійська Розробники Voids Within Видавець Voids Within Посилання

Dystopika

Ніяких обмежень бюджету, нудної прокладки комунікацій, доповідей міської ради та піклування про потреби мешканців. Все, що ви маєте робити в Dystopika – це будувати, орієнтуючись виключно на власний розсуд, бажання та почуття прекрасного.

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Ніхто вас не підганяє та не влаштовує демонстрацій під офісом мера, спокійно розміщуйте фантастичні хмарочоси та титанічні мегаструктури, додавайте світлові панно, рекламу та написи, налаштовуйте світло. Це місто – мольберт для кіберпанк-митця, який може самовиразитися навіть якщо він геть не вміє малювати, моделювати та креслити.

Додавайте зливу та неон в ночі, драматичний туманний схід сонця чи кривавий захід. Налаштовуйте камеру та спецефекти та викладайте власні твори в мережу. Ніяких обмежень. А ще ви можете завантажувати у Dystopika власні рекламні картинки, змінювати написи тощо.

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Ідея Dystopika прийшла дизайнеру Метту Маршаллу після того, як він звільнився з роботи, продав усе своє майно в Канаді, спакував речі в один рюкзак та відправився у 2022 році у тривалу подорож Азією. В’єтнам, Таїланд, Японія, Індонезія… Сам Метт каже, що надихнули такі фільми як Blade Runner та Ghost in the Shell і такі міста як Ханой, Бангкок та Осака.

Dystopika невеличка гра, яка з нагоди релізу до 5 липня 2024 р. коштує лише 146 грн. Але автор не збирається зупинятися, в Метта вже є план подальшого розвитку проєкту. Нові елементи прикрашання міста, нові фічі, покращений фоторежим, нові квартали та мегаструктури, підтримка модів тощо. Тобто далі буде.

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Насправді кількість заспокійливих ігор, які не давлять на гравця, а є радше інструментом творчості значно зросла. В нас є Tiny Glade, де ми маємо будувати казкові руїни та замки (1 млн додавань в Список бажаного!). Українська My Dream Setup, де ви маєте прикрашати та обставляти власну кімнату. Townscaper, де можна будувати химерне фентезійне місто на островах. SUMMERHOUSE, де ви збираєте затишний заміський будинок у 2D. І багато іншого. Схоже не лише українцям час від часу потрібна розрада, щоб тримати свій дах на місці. Що ж, Dystopika – не найгірший спосіб витратити час на медитацію.