Минулого разу в обговоренні огляду Logitech G502x Plus з’явився коментар щодо пошуку миші для CAD і я згадав одну компанію з подібною специфічною периферією. Я кажу про 3Dconnexion, яка довгий час була під крилом у Logitech та випустила багато унікальних маніпуляторів. Мені й раніше кортіло оглянути ці продукти, тому на цей раз я вже звернувся до партнера, який для огляду люб’язно підшукав варіант CadMouse Pro Wireless. Цей маніпулятор можна знайти у п’яти варіантах виготовлення, які враховують майже всі побажання.

Чим саме мишка для проєктувальників повинна відрізнятись від інших? Я не буду казати про неперевершену точність позиціювання та неймовірне ще щось, ні. Це звичайна мишка, але яка:

– може бути великою чи маленькою;

– може бути з трьома варіантами підключення або лише дротовою;

– під праву чи ліву руку;

– зроблена з якісних матеріалів;

– працює у Windows, Linux, macOS;

– має свою спільноту серед проєктувальників;

– має підтримку скриптів та специфічних команд.

CadMouse Pro Wireless Кількість кнопок 7 штук Сенсор оптичний на 7200 DPI Частота опитування 90 Гц (Bluetooth), 125 Гц (радіомодуль), 1000 Гц (з дротом) Автономність до 2 місяців Акумулятор Li-pol 1100 мАг Заряджання 7 годин на повний заряд, або 2 хвилини для доби автономності Розміри 126 х 74 х 44 мм Маса 140 грамів Підключення варіант з USB-С або з USB micro-B офіційна сторінка https://3dconnexion.com/ua/product/cadmouse-pro-wireless/

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Якщо візуально порівнювати CadMouse Pro Wireless з іншими мишами, то цей екземпляр схожий на старі варіанти від Logitech. Миша трохи вища, монолітна, зі збільшеною вагою (140 грамів). Ще й третя клавіша додатково збільшує розміри й спочатку потребує призвичаїтись під такий широкий профіль.

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Загалом маємо сім клавіш, але середня клавіша є основною візуальною відмінністю. За замовчуванням вона працює саме як middle button (роль якої зараз виконує звичайне натискання на коліщатко). Але з окремою середньою клавішею коліщатко залишається вільним для одночасного використання, що може бути корисним. Додаткова велика клавіша посередині спочатку дратує, тому в драйвері можна швидко змінити налаштування й отримати стандартну мишку, але вже з невеличким апендиксом по правий бік.

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Дві клавіші на лівому боці та одна маленька кнопка зверху легко налаштовуються та не заважають, якщо їх ігнорувати. Натискання на коліщатко також спрацьовує і на нього можна повернути функцію middle button.

У використанні мишка досить комфортна — кнопки тихі, коліщатко також не тріщить та працює точно і злагоджено. Накладки по боках з твердої гуми добре підігнані. Металева вставка додає стилю монохромності. У комплекті є USB кабель, жорсткий чохол та радіомодуль. До речі, радіомодуль не можна зберігати у миші.

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Три режими підключення можуть знадобитись при одночасному використанні з декількома комп’ютерами. Підключення відбувається швидко, завжди можна подивитись активний режим. Також перемикання між пристроями виглядає зрозуміло, на нижньому боці є індикатори та кнопки вибору протоколу.

Розряджається миша приблизно за 1 місяць, але це сильно залежить від навантаження та від типу підключення. В налаштуваннях мишки можна подивитись на точний відсоток заряду, якщо навести на індикатор батарейки. В мене розряд був приблизно 2-4 % за добу. Біля коліщатка є індикатор, який просигналізує про низький рівень заряду.

3DxWare

Після встановлення універсального драйвера запуститься лаунчер з різноманітними програмами. Цікавого з цього я б відмітив лише 3D переглядач та налаштування миші, а усе інше (демо, мануали, тренування) не варте того, щоб постійно бути на видноті.

Комплектний Viewer на мою думку, знайде застосування. Хоч він не каже, які формати підтримує, але загалом універсальний. З ним можна переглянути модель, покрутити, розібрати її, розрізати в площинах, накласти текстури з невеликої колекції. У налаштуваннях є додаткові режими рендерингу, можна знайти навіть стереоскопічний режим. Ще застосунок швидкий та підійде для випадків, коли треба швидко передивитись файли у пошуках потрібного.

Налаштування миші можна знайти в області сповіщень панелі завдань. Драйвер бачить два пристрої, радіомодуль та саму мишу. Як не дивно, але вони можуть працювати незалежно одне від одного. Мишка може під’єднатися кабелем чи за допомогою bluetooth, а радіомодуль в цей час може одночасно опрацьовувати до п’яти інших пристроїв 3Dconnexion.

Налаштування основних параметрів миші приймаються глобально, а от налаштування її кнопок автоматично прив’язується саме до активного вікна. Треба це запам’ятати та відстежувати чи активний при налаштуванні саме потрібний застосунок. На кнопки можна накласти або вже готові дії (деякі унікальні для CAD), або ваші комбінації, скрипти, команди. Перелік дій дуже великий, але окремо хочу виділити меню Radial Menus та кнопку з однойменною назвою. Ідея лежить у виклику кола з 4 або 8 секторами, які можна заповнити макросами, комбінаціями клавіш, ярликами застосунків чи іншими діями.

Ще сподобалась оригінальна функція у вигляді On-Screen Display. Це коли у потрібному вам місці висить невеличкий дисплей з поточними функціями середньої та двох кнопок по лівий бік, що допомагає не заплутатись, бо їх функції можуть залежати від активного вікна.

Інтеграція CadMouse Pro Wireless з операційними системами

Windows

Підтримується від Windows 7×32 до Windows 11 x64. Було протестовано ПЗ 3DxWare 10.8.20 на Windows 10 x64 22H2. Як виглядає робота драйвера ви вже побачили.

macOS

Підтримується від OSx 10.10 до macOS 14. Була протестована остання версія ПЗ 3DxWare 10.8.4 на Mac Mini M1 та macOS 14.4.1.

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При роботі через радіомодуль миша передавала лише переміщення курсора. Повноцінну роботу отримано при підключенні по bluetooth, але питання залишились. Ще засмутило, що налаштування клавіш глобальні, тобто не залежать від активного вікна. А Viewer дуже примітивний, без налаштувань взагалі. Програмне забезпечення виглядає застарілим у порівнянні з Windows версією.

Linux

Оновлення ПЗ зупинилось ще у 2014 році. Встановлення 3DxWare v10.8.0 на Linux Mint 21.3 не дало нічого окрім запуску демону.

Але opensource ком’юніті підтримує периферію від 3DСonnexion завдяки альтернативному драйверу Spacenav. Це вже відрізняється від повноцінної програми, але основні налаштування повинні бути доступні.

Корисні посилання:

https://spacenav.sourceforge.net/

https://wiki.archlinux.org/title/3D_Mouse

https://forum.3dconnexion.com/

Інтеграція CadMouse Pro Wireless з редакторами

На офіційному сайті є гарний перелік та опис можливостей. З нього можна дізнатись, наприклад, що Blender підтримує Radial Menus та Macros, а FreeCAD не має такої підтримки.

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Я перевірив і можу сказати, що підтримка лише на рівні розпізнавання активної програми та перемикання на якісь стандартні для неї профілі. Хоча самі профілі мають унікальні команди, такі як [extrude] чи [wireframe], але підбірка профілів до сумісних редакторів більше схожа на демонстрацію можливостей. На мою думку, автоматично налаштовані профілі будуть необхідні для більш специфічного маніпулятора, такого як SpaceMouse. Але для мишки краще самому все налаштувати під себе.

Чи варто використовувати

Чи маніпулятор вартий уваги розробників? Достатньо подивитись на усю різноманітність профільних налаштувань та макросів. Можна різними способами перемикати швидкість коліщатка, швидко змінювати прискорення миші та оперувати специфічними командами, такі як [top view] чи [edges view]. Конкурентів майже нема, хоча можна згадати маніпулятор SpaceMouse цієї ж фірми, який має тіснішу інтеграцію з CADами, але він є лише доповненням до клавіатури та миші.

Чи маніпулятор вартий уваги тільки розробників? Миша гарно інтегрується з браузером, офісними програмами та провідником. В Radial Menus знайдуться вже налаштовані команди для багатьох відомих програм. Тобто, програмне забезпечення не концентрується саме на CAD, а допомагає налаштовувати загальну роботу з комп’ютером.

Щодо підтримки операційних систем. З’ясувалося, що Linux вже підтримується лише не офіційно і більше стосується SpaceMouse ніж CadMouse. MacOS версія виглядає не такою повноцінною у порівнянні з версією під Windows. Різниця у розвитку прослідковується у різниці версій досить прозоро.

Сподіваюсь, цей матеріал допоміг вам визначитись з таким специфічним продуктом, як CadMouse від 3Dconnexion.