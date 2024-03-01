Доволі багато користувачів мають потребу у двох екранах, але далеко не всі мають виділене робоче місце, на якому можна поставити ноутбук та монітор. З думкою про це в компанії ASUS вирішили створити Zenbook DUO (2024) – ноутбук з двома сенсорними 14-дюймовими екранами, який прагне розширити можливості багатозадачності, не приносячи в жертву багато місця. Можна навіть сказати, що це дуже компактне рішення. Сама компанія ASUS вже багато років експериментує з додаванням в ноутбуки додаткових дисплеїв. Ми бачили їх вбудованими в тачпади, як невеликі додаткові екрани, і от тепер як повноцінний додатковий дисплей. Наскільки вдалим вийшло це рішення, я розкажу в цьому огляді.

Технічні характеристики ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406

Дисплеї Два 14-дюймові OLED 3K, 2880 x 1800 точок, співвідношення сторін 16:10, час відгуку 0,2 мс,

частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість 500 ніт Процесор Intel Core Ultra 9 185H Оперативна пам’ять 32 ГБ LPDDR5x 7467 МГц Сховище 2 ТБ PCIe 4.0 NVMe M.2 Графіка Intel ARC Порти HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1 Type-A, аудіороз’єм для підключення навушників та гарнітури, два Thunderbolt 4 USB-C Бездротові модулі Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.2 Камера Full HD-камера, інфрачервоний датчик з підтримкою Windows Hello Аудіо Акустична система з 2 динаміків, Dolby Atmos Клавіатура Клавіші острівного типу з підсвічуванням Акумулятор та зарядка 75 Вт·год, блок живлення 65 Вт Розміри 31,3 x 21,7 x 1,46 см (без клавіатури)

31,3 x 21,7 x 1,99 см (з клавіатурою)

31,3 x 20,9 x 0,51 – 0,53 см (клавіатура) Вага 1,35 кг (без клавіатури)

1,65 кг (з клавіатурою) Рекомендована вартість 108 499 грн

Комплект постачання

Враховуючи загалом флагманське позиціювання моделі, в ASUS вирішили не обділяти покупців аксесуарами. Тому в коробці разом із Zenbook DUO можна знайти не тільки стандартні для компактних моделей зарядний кабель та блок живлення на 65 Вт, але й чохол для транспортування та навіть рюкзак.

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Окремо зазначу, що блок живлення тут такий же компактний, як в Zenbook S 13 OLED, і це дуже зручно.

Дизайн та зручність використання

В складеному вигляді Zenbook DUO (2024) мало відрізняється від останнього покоління «дзенбуків» ASUS, хіба що одразу помічає товстіший корпус. В іншому маємо фірмову кришку з силуетом логотипа виробника, яка виготовлена з алюмінію та має матове покриття.

Навіть коли вперше відкриваєш ноутбук, то все має звичний вигляд: ось 14-дюймовий екран, ось клавіатура з тачпадом. Втім, не все так просто, адже клавіатурний блок кріпиться на магнітах і повністю знімається, відкриваючи ще один 14-дюймовий дисплей. Ми вже бачили подібні моделі та й сама концепція ноутбук з двома сенсорними екранами не є новою, проте в ASUS доволі прискіпливо підійшли до розв’язання її проблемних питань.

По-перше, цілком очевидно, що такий ноутбук буде часто використовуватися одночасно з двома екранами один над одним або встановленими поруч, і носити для цього із собою ще якусь додаткову підставку доволі не зручно. Тому на нижній частині корпусу Zenbook DUO (2024) є добротна відкидна підставка, яка дозволяє комфортно працювати за двома дисплеями на будь-якій рівній поверхні.

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По-друге, знімна клавіатура могла бути окремим аксесуаром, але в ASUS добре розуміли, що це було б компромісне рішення. Через це блок клавіатури в Zenbook DUO (2024) є частиною конструкції, ним дуже зручно користуватися, як коли він під’єднаний до ноутбука, так і окремо. В останньому випадку з’єднання відбувається через Bluetooth 5.2 і працює це так, що користувач не відчуває ніяких затримок.

Виробник також подумав про те, що користувач може забувати заряджати клавіатуру, тому хоча на її корпусі є окремий порт USB-C для зарядки, її акумулятор заряджається через спеціальний конектор, коли клавіатура встановлена на ноутбук.

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Отже, маємо доволі продуману конструкцію ноутбука з двома екранами, але варто зазначити, що в ній є простір для вдосконалень. Для прикладу, екрани Zenbook DUO (2024) розкриваються на 180 градусів, їх можна швидко та зручно розмістити один над одним завдяки шарніру, і є доволі широкий кут нахилу (від 40 до 70 градусів), яким можна регулювати їхнє положення. Але це все не працює, якщо вам потрібно, щоб дисплеї були поруч один з одним. Шарнір не дозволяє встановити їх рівно.

Як і можна очікувати від ноутбука з двома сенсорними екранами, Zenbook DUO (2024) передбачає можливість роботи без фізичної клавіатури. Я мало уявляю собі такий сценарій, але припустімо, що ви не хочете брати її з собою на зустріч, адже просто будете показувати клієнту презентацію, а з клавіатурним блоком ноутбук важить 1,65 кг, в той час, як без нього – 1,35 кг.

Проте уявімо, що вам все ж таки треба внести зміни в презентацію, і для цього в Zenbook DUO (2024) є віртуальна клавіатура. До честі ASUS, вона повністю повторює розкладку фізичної клавіатури, і якщо вам потрібно набрати не дуже великий текст, то це не буде проблемою.

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Звісно, великі тексти на віртуальній клавіатурі краще не набирати. Навіть попри те, що вона має декілька режимів роботи (з тачпадом або без) та пропонує окрему панель зі смайлами, я все ж твердо впевнений, що її не варто використовувати як основний спосіб вводу. Побережіть зап’ястя.

Окремо хочу відзначити віртуальний тачпад, він доволі великий і його можна збільшити взагалі майже на всю ширину екрана, але мені не зрозуміле рішення ASUS додати до нього імітацію двох кнопок, яких вже давно немає на її фізичних тачпадах. Це просто не зручно, адже ці кнопки не реальні й нічим не обмежені, якщо не глядячи водити пальцем по тачпаду, то їх дуже легко задіти та виконати якусь непотрібну дію.

Інша справа комплектна клавіатура та тачпад в Zenbook DUO (2024), вони реалізовані дуже зручно. Навіть попри те, що сам цей блок дуже тонкий, кнопки мають хід 1,4 мм з м’яким, але чітким натисканням. Варто зазначити, що вони також доволі великі, з відстанню від центру однієї клавіші до центру іншої – 19,05 мм. Загалом, це дуже зручна клавіатура та ще й з підсвіткою.

Те саме можна сказати й про тачпад, він зроблений зі скла та має олеофобне покриття, тому пальцям дуже зручно рухатися по його поверхні.

Підсумовуючи враження від використання, зазначу, що окрім деяких нюансів, Zenbook DUO (2024) в цілому є зручним рішенням. Це вже точно не концепт, а цілком робочий варіант ноутбука з двома екранами, який в деяких випадках справді спрощує багатозадачність.

Порти

Всі порти в Zenbook DUO (2024) рознесені по бокових гранях, з правої сторони знаходиться HDMI 2.1 та 3,5 мм комбінований аудіороз’єм.

З лівого боку можна знайти два Thunderbolt 4 USB-C з підтримкою PowerDelivery та DisplayPort, а також один USB 3.2 Gen 1 Type-A.

Як видно, портів не дуже багато, але все потрібне для підключення периферії в ноутбуці є.

Дисплеї

ASUS Zenbook DUO (2024) отримав два 14-дюймові сенсорні Lumina OLED екрани з роздільною здатністю 2880х1800 точок, частотою оновлення 120 Гц, співвідношенням сторін 16:10, часом відгуку 0,2 мс та піковою яскравістю 500 ніт.

Традиційно для OLED матриць виробника, дисплеї ноутбука демонструю передачу 100% колірного простору DCI-P3, вони справді добре відкалібровані. Але, що найважливіше, це повністю однакові екрани, їхня колірна передача взагалі ніяк не відрізняється, відповідно, якщо редагувати або малювати зображення на одному, то картинка не буде відрізнятися.

В ASUS розробили для цієї моделі спеціальну версію утиліти ScreenXpert, яка окрім допомоги з викликом віртуальної клавіатури, вимикання другого дисплея та інших швидких налаштувань, дозволяє регулювати яскравість одночасно на двох екранах.

Також варто відзначити, що обидва дисплеї мають захисне скло Gorilla Glass з дуже хорошим олеофобним покриттям.

В минулих версіях своєї фірмової утиліти MyASUS виробник дозволяв увімкнути функцію Pixel Shift, яка непомітно для людського ока перемикала пікселі екрана, щоб запобігти їхньому вигоранню. Тепер ця опція увімкнута за замовченням і її не можна виключити.

Продуктивність

В Україні поки що буде доступна тільки одна конфігурація Zenbook DUO (2024) з процесором Intel Core Ultra 9 185H, графікою Intel ARC, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x 7467 МГц та PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD накопичувачем на 2 ТБ.

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Це доволі потужна конфігурація, як для відносно компактної моделі, адже вона використовує топовий мобільний процесор Intel, який цього року ми будемо бачити у великій кількості ігрових ноутбуків. Це 16-ядерний чип з 22 потоками, який може працювати на частоті до 5,1 ГГц. Теплопакет Zenbook DUO (2024), звісно, не дає процесору розігнатися до таких величин, але користувач все одно отримує високий рівень швидкодії.

Це підтверджується як використанням, так і синтетичними тестами. В PCMark 10 ноутбук набирає 7000 балів, не набагато менше, ніж торішній Zenbook 14 Pro OLED з процесором Core i9-13900H та дискретною графікою, який отримав 7678 балів. Фактично компактніша модель наздоганяє за продуктивністю процесора по суті ігровий ноутбук.

При роботі від акумулятора ноутбук, звісно, демонструє меншу швидкість роботи, в тому ж PCMark 10 він набирає 4813 балів. Це навіть кращий результат, ніж в Zenbook 14 Pro OLED з його 4 399 балами під час роботи від акумулятора.

Вбудований SSD накопичувач від WD дозволяє ноутбуку показувати високу швидкість зчитування та записування інформації.

Щодо графіки, то з одного боку, вбудована Intel ARC демонструє вищі результати в тестах 3DMark Time Spy та Time Spy Extreme, ніж вбудована Intel HD Graphics, але цього буде недостатньо для того, щоб комфортно грати в сучасні ігри. До того ж результати тестів показують, що при роботі одночасно з двома екранами, швидкість графіки зменшується, адже Intel ARC доводиться обробляти зображення на двох 3К дисплеях.

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Результат 3DMark з одним екраном.

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З двома екранами.

Я спробував встановити на Zenbook DUO (2024) популярну зараз Palworld, гра запустилася, але навіть на мінімальних налаштуваннях показувала 11-22 FPS.

No Man’s Sky з низькими налаштуваннями не дійшов далі екрана завантаження, ноутбуку не вистачило потужності графіки. Проте стратегія Dune: Spice Wars почувала себе комфортніше, навіть на середніх налаштуваннях графіки, не кажучи вже про Stardew Valley.

Тобто в цілому швидкість графіки в Zenbook DUO (2024) є кращою, ніж в більшості компактних ноутбуків, втім до рівня ігрових моделей йому ще далеко. Але за бажання можна грати в не дуже вибагливі або ж старі ігри.

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Те саме стосується професійного використання, ноутбук без проблем справиться з редагуванням фото та базовим монтажем відео, але для рендерингу складніших проєктів йому знадобиться більше часу, ніж ноутбукам зі швидшою дискретною графікою.

Нагрів та стабільність роботи

Потужний процесор та відносно невеликий корпус змусили ASUS уважніше підійти до проєктування системи охолодження. Адже надмірний нагрів міг би в тому числі негативно вплинути на другий дисплей. Через це компанії довелося добряче попрацювати над дизайном системи охолодження. Наприклад, в Zenbook DUO (2024), материнська плата перевернута до низу, щоб процесор не мав прямого контакту з екраном, і між ними спеціально створено проміжок для циркуляції повітря. З охолодженням також допомагають два вентилятори, які видувають тепле повітря з корпусу з правої та лівої грані. Судячи зі стрес-тесту AIDA 64, в ASUS з охолодженням все вийшло.

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Під максимальним навантаженням, ноутбук не показує тротлінг, а процесор максимально нагрівається до 71,6 градуса Цельсія, тримаючи частоту в середньому на рівня майже 1,8 ГГц. Це хороший результат як для такого потужного чипа. При цьому корпус ноутбука під навантаженням стає відчутно теплим у нижній частині, але не гарячим.

Аудіо та вебкамера

Ноутбук отримав два динаміки, які розташовані знизу, й розраховані на те, що звук буде відбиватися від столу. Тому звучить Zenbook DUO (2024) трохи по різному залежно від його розміщення, але завжди голосно. Претензій до гучності в мене справді немає, але динамікам не завадив би додатковий об’єм.

Вебкамера в цій моделі розташована на звичному місці – по центру над дисплеєм. В ASUS називають її AiSense, адже це не один модуль, а ціла система з додатковою інфрачервоною камерою, яка потрібна для розпізнавання обличчя та логіну через Windows Hello. Сама вебкамера має роздільну здатність Full HD та без проблем справляється зі своєю основною задачею.

До того ж завдяки конструкції Zenbook DUO (2024) з можливістю розмістити один екран над одним, вебкамера підіймається набагато вище, ніж це можливо у звичайних ноутбуках без підставки. Тож ваші співрозмовники справді будуть бачити ваше обличчя, а не підборіддя.

Автономність

Ноутбук отримав акумулятор на 75 Вт·год, чого достатньо для хорошого рівня автономності, проте вона буде відрізнятися залежно від формату використання. Для прикладу, в тесті PCMark 10 ноутбук з двома активними екранами та яскравістю обох на рівні 250 ніт протримався 8 годин 9 хвилин.

Це хороший показник, фактично можна користуватися двома дисплеями повний робочий день, не підключаючи Zenbook DUO (2024) до розетки. Проте за потреби можна досягнути ще більшої автономності, якщо перемкнутися на використання одного екрана.

В такому випадку ноутбук показує в тому ж PCMark 10 результат на рівні 11 годин 43 хвилин. Тобто майже на 4 години вищу автономність.

Заряджати ноутбук можна через один з двох портів Thunderbolt 4.