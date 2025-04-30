Українські виробники зброї вже отримали 15 пільгових кредитів

Українські оборонні компанії отримали вже 15 пільгових кредитів під 5% річних за програмою, що почала діяти в листопаді минулого року. Про це розповідає заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

За словами чиновниці, лише за останній тиждень банк ПУМБ видав 3 кредити на суму 185 млн грн.

Позики з відшкодуванням відсотків від Мінстратегпрому можуть отримати компанії, яким бракує грошей для розробки нової зброї, розширення операційної діяльності та інвестицій у розвиток виробництва.

За програмою компанія може отримати:

до 100 млн грн — на оборотний капітал (до 3 років);

до 500 млн грн — на інвестиції (до 5 років).

Кредити зброярам видають лише банки, що мають режимно-секретний об’єкт для збереження конфіденційної інформації. Наразі це "Укрексімбанк", "Ощадбанк", "МТБ БАНК" та ПУМБ.

Раніше "Оборонка" писала, що виробники зброї звернулись до уряду з проханням розширити програму пільгового кредитування на потреби відновлення заводів унаслідок російських обстрілів.