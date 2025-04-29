Виробники зброї просять розширити пільгове кредитування для постраждалих від атак підприємств

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Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликає уряд розширити програму пільгового кредитування для підприємств ОПК, які постраждали від атак рф. Про це йдеться в повідомленні асоціації у Facebook.

В NAUDI зазначають, що йдеться про необхідність перегляду постанови Кабміну №1288 щодо розширення державної підтримки підприємств ОПК.

У зверненні асоціація наголосила на потребі включити можливість пільгового кредитування не лише на розвиток, але й на відновлення виробництва внаслідок російських обстрілів.

"Підприємства, що входять до Асоціації, все частіше стають ціллю ракетно-дронових атак РФ, внаслідок чого зазнають масштабних матеріальних збитків, вимушені релокуватись та шукати ресурси для відновлення потужностей", – йдеться в повідомленні.

В NAUDI підкреслили, що мають системні звернення підприємств, які виробляють критично важливу продукцію для ЗСУ, але працюють на межі фінансового виживання після обстрілів. За твердженнями асоціації, без адресної підтримки існує ризик зупинки виконання державних оборонних замовлень.