Міноборони кодифікувало три модифікації українських помпових рушниць, ефективних проти дронів

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони три модифікації гладкоствольних помпових рушниць українського виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Помпові рушниці 12 калібру призначені для виконання різних тактичних завдань. Вони використовують патрони із довжиною гільзи 76 міліметрів, які можуть споряджатися кулями чи дробом.

"Зброя вирізняється ефективністю, зокрема у ближньому бою, простотою в експлуатації та надійністю. Такі стволи дуже доречні для піхотинців (як допоміжна зброя) у бою в щільній міській забудові чи вузькому окопі", – йдеться в повідомленні Міноборони.

Тут додали, що в російсько-українській війні помпові рушниці також демонструють ефективність як засіб протидії ворожим дронам-камікадзе. Споряджена набоями з дробом рушниця застосовується для знищення БпЛА на малій відстані – особливо під час їхнього заходу на ціль.

"Українські помповики компактні, оснащені рейками Пікатінні для монтування допоміжного приладдя: ручок перенесення вогню, коліматорних прицілів, ліхтарів, лазерних цілевказівників тощо. Компактність зброї забезпечується складними або телескопічними прикладами, які регулюються під анатомічні параметри стрільця", – сказано в повідомленні.

У Міноборони також повідомили, що в Україні почали за ліцензією серійно виробляти стрілецьку зброю західних моделей. Це, зокрема, чеська штурмова гвинтівка CZ Bren 2, яка завдяки ергономічності, меншій вазі та модульній конструкції перевершує автомат Калашникова.

Раніше повідомлялося, що в Україні з початку 2025-го допустили до експлуатації понад 60 зразків вітчизняних боєприпасів.