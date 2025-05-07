В Україні з початку 2025-го допустили до експлуатації понад 60 зразків вітчизняних боєприпасів

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Міністерство оборони у квітні кодифікувало та допустило до експлуатації понад півтора десятки зразків боєприпасів українського виробництва. Про це заявили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Загалом із початку 2025 року оборонне відомство допустило до експлуатації понад 60 зразків боєприпасів різного призначення. Найбільша група – для безпілотних систем.

"У переліку новинок також є боєприпаси для артилерії та мінометів, інженерні, боєприпаси для стрілецької зброї різних типів: як радянських калібрів, так й під калібри НАТО", – повідомили в Міноборони.

Тут додали, що українські зброярі також розробили практичні гранатометні боєприпаси для підствольних або автоматичних гранатометів калібру 40 мм. Йдеться про два типи гранатометних боєприпасів – інертний та маркерний.

У відомстві пояснили, що маркерна 40-мм граната споряджена кольоровим барвником, а інертна – позбавлена вибухового заряду. Практичні гранатометні боєприпаси використовують для навчання особового складу та приведення зброї до нормального бою.

До слова, нещодавно уряд спростив процедуру імпорту вибухових речовин та інших компонентів до боєприпасів для виробників, які не мають чинних держконтрактів.