Україна готує до серійного виробництва свій перший важкий дистанційний комплекс розмінування

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Перший важкий дистанційний комплекс розмінування "ГАРТ 5100" виробництва української інженерної компанії XTI Engineering пройшов процедуру держсертифікації та готується до серійного виробництва. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Сертифікат видав Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

"Машина призначена для знешкодження різних типів мін та інших вибухонебезпечних предметів шляхом їх детонування та руйнування молотками ланцюгового агрегату або фрезою", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони зауважили, що це повністю вітчизняна розробка і виробництво. Всі етапи виготовлення здійснюються в Україні – це спрощує логістику, забезпечує швидке постачання, технічне обслуговування та ремонт.

"ГАРТ 5100" керується дистанційно на відстані від 600 м, що забезпечує безпеку оператора. За умови встановлення ретранслятора безпечну відстань можна збільшити до понад 1 км. Комплекс має систему камер із широким кутом огляду.

"ГАРТ-5100" Міністерство оборони України

Робоча швидкість машини становить 1,5 км/год. За один світловий день вона здатна розмінувати понад 2 га забруднених вибухонебезпечними предметами територій. Глибина розмінування становить 300 мм. Змінне обладнання дає змогу адаптувати роботу під різні типи ґрунтів.

Нещодавно Міноборони повідомляло, що для розмінування Миколаївщини використовують промисловий БпАК із магнітометром. Система може виявляти вибухонебезпечні предмети не лише на поверхні ґрунту, а й під землею.