Міноборони показало дрон із магнітометром, який "бачить" міни з висоти

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Для розмінування Миколаївщини використовують промисловий БпАК із магнітометром. Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Цей безпілотний авіаційний комплекс призначений для дистанційного виявлення мін і вибухонебезпечних предметів під час нетехнічного обстеження деокупованих територій", – йдеться в повідомленні Міноборони.

Представник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Володимир Манжос пояснив, що за допомогою цього комплексу вдалось значно підвищити якість проведення нетехнічного обстеження потенційно забруднених територій та посилити безпеку особового складу груп нетехнічного обстеження.

"БпАК із підвішеним до нього магнітометром рухається за заданою траєкторією над ділянкою, що перевіряється. Під час польоту прилад безперервно фіксує параметри магнітного поля Землі в смузі завширшки 2 метри із точною їхньою прив'язкою до координат. Ця система може виявляти вибухонебезпечні предмети не лише на поверхні ґрунту, а й під землею", – сказано в повідомленні МОУ.

За інформацією відомства, один такий комплекс за день може обстежити понад 10 га територій. Після сканування ділянки отримані дані опрацьовується за допомогою спеціального програмного забезпечення. Потім формується мапа ділянки території, яка підлягала обстеженню. На ній позначаються місця можливого перебування вибухонебезпечних предметів.

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Міністерство оборони України

Надалі, за необхідності, оператори протимінної діяльності використовують цю мапу під час формування звітності за результатами нетехнічного обстеження.