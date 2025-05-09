Українські компанії Himera і Aerobavovna випробували ретранслятор B1 на аеростаті

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Український виробник систем зв'язку Himera Radios та проєкт Aerobavovna спільно провели випробування, під час яких автономний ретранслятор B1 піднімали на висоту 500 і 800 м за допомогою аеростатного комплексу.

"Це рішення дає армії те, чого часто бракує на полі бою – стабільний зв’язок навіть у найскладніших умовах: у міській забудові, горах, або на місцевості, де неможливо встановити класичні ретранслятори", – йдеться в повідомленні Himera Radios.

Виробник пояснив, що підняття ретранслятора на аеростаті дає значне збільшення радіогоризонту – а отже, і покриття зв’язку.

За інформацією компанії, під час випробування була підтверджена дальність 32 км. Час розгортання – 10 хвилин.

"Шифрований зв’язок тримається до 14 діб без підзарядки та спуску аеростату. Мінімум – подвоєння радіусів покриття, максимум – створення нових можливостей для командування, взаємодії та збереження життів", – додали в Himera Radios.

Тут також уточнили, що команда вже покращує B1 на основі отриманої інформації.

Недавно повідомлялося, що український проєкт Aerobavovna розгорнув вже десятки невеликих прив'язних аеростатів, оснащених антенами, радіоретрансляторами та детекторами дронів.

Аеростати дають змогу дронам-камікадзе та розвідувальним БПЛА діяти на більших відстанях, а також допомагають українським силам виявляти ворожі наземні станції управління безпілотниками.