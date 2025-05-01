Українські аеростати проти ворожих дронів ретранслюють зв'язок на 100 км

Український проєкт Aerobavovna розгорнув вже десятки невеликих прив'язних аеростатів, оснащених антенами, радіоретрансляторами та детекторами дронів.

Як повідомляє видання Spectrum, аеростати, наповнені гелієм та закріплені вздовж лінії фронту, стали невід'ємним компонентом оборонної інфраструктури країни.

Вони дозволяють дронам-камікадзе та розвідувальним дронам досягати більш віддалених цілей, а також допомагають українським військовим знаходити ворожі наземні станції управління дронами. "Для багатьох задач аеростати залишаються кращими за будь-яку альтернативу, яку ми можемо мати. Їх можна розгорнути за лічені хвилини та залишати у повітрі упродовж кількох днів", — зазначив співзасновник стартапу Aerobavovna Юрій Висовень.

Юрій, яке все життя захоплювався аеростатами, приєднався до Aerobavovna в 2022 році як інвестор на ранній стадії. На той час інженери Дмитро Хмара та Олександр Лозинський думали про те, як перетворити свій хобі-проєкт на щось, що могло б допомогти захисникам України. До війни ентузіасти розробляли стратосферні кулі для наукових експериментів, але вторгнення рф змінило їхні пріоритети.

За словами Юрія, наземні ретранслятори мають дуже обмежений радіус дії — лише кілька кілометрів. "Щоб встановити їх, спеціалістам зі зв'язку необхідно наближатися до районів, дуже близьких до лінії фронту. Ви піднімаєте аеростат на висоту 500 м, і раптово радіоретранслятор може покривати радіус близько 80 км. Ви можете розмістити радіоретранслятор за 30 км від лінії фронту, де він більш-менш безпечний, і будете покривати всі необхідні вам операції", — повідав Юрій Висовень.

Фото: Aerobavovna

Зазначається, що технологія дозволяє українським безпілотникам вражати цілі глибше на контрольованій противником території, а також допомагає розширити радіус функціонування наземних або морських роботів. Серед технічних завдань, які довелося вирішити інженерам, було забезпечення того, щоб аеростати витримували дуже сильний вітер. Розроблений ними механізм стабілізації забезпечує працездатність аеростату за швидкості вітру до 90 кілометрів на годину.

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"Спочатку ми не знали, чи це спрацює. Потрібен був рік роботи та десятки прототипів, щоб знайти правильний напрямок. Ми спроєктували спеціальну конструкцію, використовуючи комбінацію стабілізуючих крил і форм куль. Нам довелося протестувати безліч матеріалів і форм, щоб знайти оптимальну конструкцію. Нашу найменшу модель можна встановити за сім хвилин з моменту, коли ви виходите з машини, до моменту, коли вона знаходиться на висоті 500 метрів і ви готові залишити позицію", — пояснив співзасновник стартапу Aerobavovna.

Сьогодні ж аеростати стартапу вже оснащені тактичними радіостанціями, які розширюють зону дії захищених каналів зв'язку між двома користувачами на відстані до 100 км. Вони також літають із розвідувальними датчиками, які тріангулюють позиції операторів ворожих безпілотників на відстані майже до 90 км. У березні 2025 року у Aerobavovna повідомили, що почали працювати над новою системою захисту від безпілотників Shahed, які у великій кількості використовуються проти України.

Як ми писали раніше, стартап H2 Clipper з Каліфорнії у 2021 році збирався повернути дирижаблі у небо. Компанія стверджувала, що дирижаблі можуть відкрити повністю екологічно чисті міжконтинентальні вантажні перевезення на відстань у 6000 миль за чверть ціни, які у 8-10 разів перевищуватимуть вантажність будь-якого літака.

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