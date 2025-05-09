У США завдяки ШІ вбита людина звернулася до свого вбивці

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Нещодавно жителя Арізони, який вчинив вбивство на дорозі, було засуджено до 10,5 років позбавлення волі після того, як його жертва вперше в історії поговорила із судом. Цифрову версію жертви було створено за допомогою штучного інтелекту.

Як повідомляє NBC News, суд дозволив сестрі Крістофера Пелкі, якого було вбито у 2021 році Габріелем Хоркасітасом під час пограбування, відтворити за допомогою нейромереж образ брата та дав йому слово для того, щоб він звернувся до вбивці.

"Шкода, що ми зіткнулися з тобою того дня за таких обставин. В іншому житті ми, ймовірно, могли б бути друзями. Я вірю в прощення і в Бога, який прощає. Я завжди вірив і вірю досі", — сказав віртуальний Крістофер Пелкі вбивці. До презентації увійшли і реальні відео Крістофера, щоб дати можливість тим, хто перебував у суді, зрозуміти, якою він був людиною, і наскільки його образ відповідає реальному.

За словами представника прокуратури округу Марікопа, ідея використати цифрову версію Крістофера Пелкі належала його родині, а не державі. У свою чергу адвокат Габріеля Хоркасітаса назвав виступ "провокаційним", що дало підстави для апеляції.

Крістофер Пелкі; фото надано його сім'єю

Професор права Університету Арізони Гері Марчант, що спеціалізується на етиці та нових технологіях, похвалив близьких Пелкі за створення презентації, але висловив стурбованість прецедентом, який вона створила. "Ви бачите людину, яка говорить в залі суду, а насправді вона мертва і не говорить", — зазначив Гері Марчант. На думку професора, цей технологічний стрибок може завести на небезпечну територію.

Нагадаємо, нещодавно сервіс для організації відеоконференцій Zoom оголосив про швидку появу аватарів зі штучним інтелектом. Користувачі зможуть "навчити" штучний інтелект власній міміці, "позичити" свою зовнішність та створювати короткі відеоповідомлення з використанням своєї цифрової копії.

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