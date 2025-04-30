Xiaomi виходить на ринок штучного інтелекту з власною моделлю MiMo

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія Xiaomi оголосила про запуск своєї першої відкритої моделі штучного інтелекту під назвою MiMo, яка працює за принципом людського логічного мислення — подібно до моделі R1 від DeepSeek. Таким чином Xiaomi приєдналася до хвилі китайських технологічних компаній, які активно розвивають ШІ-платформи за підтримки держави, пише Bloomberg.

Xiaomi заявила, що її модель перевершує OpenAI o1-mini та Qwen від Alibaba за результатами тестів. Однак ці дані поки що не були незалежно перевірені. Вихід MiMo стався лише за день після того, як Alibaba презентувала нову версію власної ШІ-моделі, що свідчить про загострення конкуренції серед китайських компаній після несподіваного успіху DeepSeek. Xiaomi також повідомила, що хоче працювати над AGI — штучним інтелектом, здатним мислити на рівні людини.

Це перший помітний продукт Xiaomi у сфері ШІ, хоча компанія раніше вже говорила про наміри інвестувати в цю галузь. Новий напрям став для Xiaomi другим масштабним кроком за останні роки: у 2024 році вона вклала $10 мільярдів у виробництво електромобілів, і засновник компанії Лей Цзюнь назвав це своїм "останнім стартапом".

На тлі презентації MiMo акції Xiaomi піднялися більш ніж на 5% у Гонконзі. Загалом акції китайських ШІ-компаній також зросли після того, як державні медіа висвітлили візит голови КНР Сі Цзіньпіна до інкубатора ШІ-технологій — це стало сигналом про підтримку урядом вітчизняних розробників.

Водночас компанію спіткали труднощі: за повідомленням Bloomberg, Xiaomi довелось відкласти запуск першого електропозашляховика через смертельну аварію. Це вплинуло на довіру інвесторів, і в березні акції впали на 15%. Однак Xiaomi заявила, що вихід моделі YU7 все ще запланований на червень або липень.