Що таке загальний штучний інтелект (AGI) і що треба знати про його створення?

Штучний інтелект (Artificial Intelligence, AI) стає звичним інструментом у повсякденному житті. Люди довіряють йому рутинні завдання та застосовують у складних технологічних процесах. Попри це AI залишається помічником, який виконує другорядну роль.

Правила гри може змінити так званий загальний штучний інтелект (Artificial General Intelligence, AGI). У науковій фантастиці – це часто машина, яка вміє думати та усвідомлювати себе. Тобто "штучний розумник", який за рівнем інтелекту не поступається людині.

У сучасному світі AGI часто сприймають як неминучий етап розвитку AI. Щоб зрозуміти, чи справді це так, слід відповісти на кілька запитань.

Що таке AGI?

Найперше з них стосується того, що таке загальний штучний інтелект у розумінні дослідників, бізнесів та суспільства загалом. В експертному середовищі про AGI часто говорять як про систему з людськими або надлюдськими розумовими здібностями.

CEO Anthropic Даріо Амодей восени 2024 року в есе описав технологію як таку, що має бути "розумнішою за лауреата Нобелівської премії в більшості відповідних галузей – біології, програмуванні, математиці, інженерії, письмі тощо". При цьому він "не любить термін AGI" та надає перевагу "потужному AI".

Цікавий підхід до AGI у компанії OpenAI. Раніше вона трактувала термін як "системи AI, які загалом розумніші за людину". А тепер головним показником технології є не характеристики, а скільки грошей вона зможе забезпечити. Згідно з недавніми витоками, йдеться про щонайменше $100 млрд прибутку.

CEO компанії DevRain, ШІ-ентузіаст та автор книги "ChatGPT, DALL·E, Midjourney: Як генеративний штучний інтелект змінює світ" Олександр Краковецький у коментарі для Mezha.Media пояснює, що формально AGI – це штучний інтелект, здатний переносити знання та досвід з однієї сфери в іншу, виконуючи широкий спектр завдань на рівні людського інтелекту або вище.

При цьому він додає, що хоча це визначення здається зрозумілим, конкретні технологічні критерії досі нечіткі. У цьому контексті він згадує про ChatGPT, який навчений на текстових даних, але здатний проводити маркетингові дослідження, писати код та аналізувати бізнес-моделі.

"Чи є це AGI? Більшість експертів сходяться на думці, що ні. Сучасні моделі потужні, але їхня внутрішня структура все ще далека від справжнього загального інтелекту", – підкреслює Олександр Краковецький.

Коли з’явиться AGI?

Ще одне важливе питання стосується термінів появи загального штучного інтелекту. Чи реально створити його за нинішнього розвитку технологій? Як і з визначенням AGI, однозначної відповіді тут також немає.

Даріо Амодей у згаданому есе писав, що багато людей скептично ставляться до появи "потужного AI" найближчим часом. За його словами, дехто взагалі не вірить, що він коли-небудь буде створений.

"Я думаю, що це може статися в 2026 році, хоча є й варіанти, коли це може зайняти набагато більше часу", – передбачав CEO Anthropic.

А от гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг навесні минулого року прогнозував, що вже за п’ять років, тобто у 2029 році, AGI зможе пройти будь-які людські тести.

Головний розробник штучного інтелекту в Meta Ян ЛеКун неодноразово висловлювався, що нам ще далеко до AGI. Торік у розмові з Time він казав, що "перш ніж ми досягнемо людського рівня, нам доведеться пройти через простіші форми інтелекту. І ми все ще дуже далекі від цього".

За його словами, більшість людських знань не зводиться лише до тексту, а ґрунтується на нашому сприйнятті світу. Те, що люди сприймають як належне, для комп’ютерів виявляється складним. Тому Ян ЛеКун переконаний, що AI людського рівня "потребуватиме глибоких змін у сприйнятті".

Олександр Краковецький звертає увагу, що раніше появу AGI очікували не раніше 2040 року. Але зараз дедалі більше експертів змінюють оцінку до 2030 року. Є припущення, що щось дуже схоже на загальний штучний інтелект може з’явитися навіть раніше. Пояснюючи це, він наводить кілька причин:

Вражаючі темпи розвитку: раніше нові прориви в AI відбувалися кожні кілька років, зараз – ледь не щомісяця або щотижня.

Безпрецедентна конкуренція між компаніями та державами: OpenAI, DeepMind, Anthropic, xAI та інші гравці вкладають у розвиток штучного інтелекту мільярди доларів, що пришвидшує перегони.

Можливий прорив через нові архітектури: якщо дослідники знайдуть спосіб подолати фундаментальні обмеження сучасних нейромереж (наприклад, навчити моделі розуміти причинно-наслідкові зв’язки), прогрес може піти ще швидше.

"Водночас є ймовірність, що на якомусь етапі ми зіштовхнемося з фундаментальними проблемами, що може призупинити гонку на певний час", – додає CEO DevRain.

Потенційно однією з проблем може стати брак даних для тренування мовних моделей. На думку співзасновника OpenAI Іллі Суцкевера, який залишив компанію та заснував лабораторію Safe Superintelligence Inc., даних більше не буде і треба працювати з тим, що є.

Які загрози з боку AGI?

Спеціалісти по-різному оцінюють майбутнє технології. Олександр Краковецький, наприклад, вважає, що у розвитку AGI можливі два основні сценарії.

За одним із них, загальний штучний інтелект створять раніше, ніж це офіційно визнають. Експерт зауважує, що це може бути навмисною стратегією, щоб поступово адаптувати суспільство та ринки до нового рівня технологій, зменшуючи паніку та регулярний тиск.

"AGI не створять, але чергову покращену систему назвуть AGI. Це може бути використано як спосіб зменшити суспільні побоювання щодо реальних загроз або стимулювати інвестиції в технології або задля маркетингу та хайпу", – каже він про інший можливий сценарій.

Втім, говорячи про AGI, фахівці зосереджуються також на загрозах з боку загального штучного інтелекту. CEO DevRain наголошує, що найбільша з них – це неготовність людства до такого стрімкого розвитку технологій, що матиме масштабний вплив на різні сфери, зокрема:

Ринок праці – багато професій можуть зникнути або суттєво змінитися, що спричинить хвилю соціальних потрясінь;

Бізнес – компаніям доведеться швидко адаптуватися або поступитися місцем конкурентам, які ефективніше впровадять AGI;

Освіту – традиційні навчальні методи можуть стати застарілими, а вимоги до кваліфікації кардинально зміняться;

Політику – уряди змушені будуть швидко розробляти регуляторні рамки, щоб контролювати розвиток AGI та запобігати його зловживанню;

Соціум – AGI може загострити питання нерівності, якщо контроль над технологією буде зосереджений у руках кількох корпорацій або держав.

"Також не варто виключати можливі екзистенційні загрози, якщо AGI вийде з-під контролю або буде використаний у військових цілях, хоча для таких країн як наша це шанс захиститись на тлі неспроможності міжнародних інституцій та нікчемності міжнародних гарантій", – акцентує Олександр Краковецький.

Серйозні загрози хвилюють також чимало західних фахівців. Вони попереджають про потенційні кібератаки, розробку нових видів біологічної зброї та інші ризики. Тому закликають до контролю технологій, щоб уникнути будь-яких песимістичних сценаріїв.

Які можливості запропонує AGI?

Тим часом загальний штучний інтелект – це не лише про загрози, а й про великі можливості для людства. До колосальних переваг Олександр Краковецький відносить, зокрема прорив у медицині, адже технологія може покращити діагностику та допомогти знайти ліки проти невиліковних хвороб.

Ще одна вагома перевага – це автоматизація рутинних завдань, що дозволить виконувати їх швидше, дешевше і з меншою кількістю помилок.

Крім того, AGI може стати персональним асистентом для допомоги в навчанні, аналізі інформації та ухваленні рішень і тим самим дозволить значно розширити людські можливості.

Серед переваг також оптимізація економіки та логістики. CEO компанії впевнений, що AGI здатен радикально покращити процеси виробництва, транспортування та енергоспоживання.

Втім із появою загального штучного інтелекту відкриються й інші можливості. Якщо люди ставитимуться до технології відповідально, попереду на нас чекають цікаві зміни в багатьох сферах.