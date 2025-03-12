TSMC запропонувала NVIDIA, AMD і Broadcom спільне підприємство з Intel Foundry — Reuters

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

TSMC запропонувала NVIDIA, AMD і Broadcom придбати частку в спільному підприємстві, яке керуватиме заводами Intel, повідомляють джерела. Тайванський виробник чипів планує контролювати операції підрозділу Intel Foundry, але його частка не перевищуватиме 50%. Подібну пропозицію отримала і Qualcomm, повідомляє Reuters.

Переговори знаходяться на початковій стадії. Вони розпочалися після звернення адміністрації Дональда Трампа до TSMC із проханням допомогти Intel, яка постала перед труднощами. Обговорення проводяться в закритому режимі, оскільки інформація є конфіденційною.

Деталі цієї ініціативи, зокрема обмеження на частку TSMC у проєкті та залучення партнерів, стали відомі вперше. Остаточна угода, якщо буде досягнута, вимагатиме схвалення американської влади. Адміністрація Трампа не хоче, щоб Intel або її виробничий підрозділ опинилися під повним контролем іноземної компанії.

На цей час вартість потенційної угоди невідома. Intel, TSMC, NVIDIA, AMD і Qualcomm відмовилися від коментарів, тоді як Білий дім і Broadcom не надали відповіді на запити журналістів.