Дональд Трамп заперечив звинувачення у заробітку на токені $TRUMP

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Дональд Трамп заперечив, що отримує фінансову вигоду від мемкоїна $TRUMP — офіційної криптовалюти, запущеної за кілька днів до його інавгурації. Про це пише Coindesk.

Як повідомляє Chainalysis, лише за два дні токен $TRUMP приніс його творцям $900 тисяч комісійних. Більшість токенів (80%) контролюють гаманці, що належать CIC Digital LLC (яка керувала колекцією NFT Трампа) та Fight Fight Fight LLC, співвласником якої є CIC Digital.

"Я нічого на цьому не заробляю", — сказав Трамп в інтерв’ю NBC News, зазначивши, що не слідкує за курсом токена, а будь-який дохід назвав випадковим. "Якщо я володію акціями, ринок зростає, і я добре працюю, то, мабуть, я отримую прибуток", — додав він.

Наразі токен $TRUMP торгується на рівні близько $11,20, що нижче рекордних $44,19, однак за останній місяць його ціна зросла на 20%.

Також нещодавно Білий дім повідомив, що 220 найбільших власників $TRUMP токена буде запрошено на вечерю з президентом.