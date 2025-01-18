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Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів

Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів
Дональд Трамп
Тарас Міщенко Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.
18 січня, 13:35
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Обраний президент США Дональд Трамп представив офіційний мемкоїн на базі блокчейну Solana під назвою $TRUMP, всього за кілька днів до своєї інавгурації на другий термін. Оголошення, зроблене через офіційні акаунти Трампа в соцмережах X (раніше Twitter) та Truth Social, спричинило ажіотаж у криптовалютному світі.

У дописі зазначається: "Мій НОВИЙ офіційний мемкоїн вже ТУТ! Час святкувати все, за що ми стоїмо: ПЕРЕМОГУ! Приєднуйтесь до моєї дуже особливої спільноти Трампа. КУПУЙТЕ $TRUMP ЗАРАЗ". Запуск зустрів як хвилю ентузіазму, так і скептицизму, адже трейдери кинулися скуповувати монету, що призвело до обсягів торгів на сотні мільйонів доларів упродовж кількох годин.

Мемкоїн $TRUMP швидко зріс у ціні, досягнувши на піку $23,03 за останніми даними торгів. DexScreener оцінює ринкову капіталізацію в $4,28 мільярда, хоча ця цифра враховує лише 200 мільйонів токенів, які наразі перебувають в обігу, загальний обсяг пропозиції буде досягати 1 мільярда токенів. 80% з них заблоковані та будуть поступово випускатися протягом трьох років.

Мемкоїн $TRUMP вже називають одним із найуспішніших запусків останнього часу. Однак залишаються питання щодо його довгострокової життєздатності та регуляторних наслідків. Зі вступом Трампа на посаду траєкторія монети може стати індикатором перетину криптовалютної індустрії та політики, втрачаючи вартість разом з падінням рейтингів нового президента.

Криптовалюти США Solana Дональд Трамп
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