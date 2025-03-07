Трамп підписав указ про створення крипторезерву США

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Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення національного резерву біткоїна та інших криптовалют. Основу резерву складе запас біткоїна, конфіскованого урядом у судових справах, вартістю близько $17 млрд. За словами радника Білого дому Девіда Сакса, адміністрація не продаватиме ці активи, порівнюючи їх із “цифровим Форт-Ноксом”.

Указ також передбачає, що федеральні агентства розроблять “бюджетно-нейтральні” стратегії купівлі додаткового біткоїна без витрат для платників податків. З моменту приходу Трампа до влади його адміністрація активно підтримує криптоіндустрію, зупинивши розслідування та судові позови проти кількох великих криптокомпаній.

Однак ініціатива викликала суперечки. Прихильники вважають, що такий резерв може допомогти США скоротити національний борг у $36 трлн і закріпити лідерство в криптоекономіці. Натомість критики вказують на ризики, пов’язані з високою волатильністю криптовалют, та вважають, що це принесе вигоду передусім криптоінвесторам.

Трамп також має особисті інтереси у криптоіндустрії: минулого року він заснував компанію World Liberty Financial, яка випустила криптовалюту WLFI, а перед інавгурацією запустив власний мемкоїн.

На додаток до біткоїна Трамп запропонував включити в резерв криптовалюти Solana, Cardano, Ether та XRP, але згодом уточнив, що уряд не купуватиме ці активи, а зберігатиме лише конфісковані монети.

Оголошення викликало хвилю позитивних відгуків серед криптоінвесторів, які назвали цей день історичним. У п’ятницю, 7 березня 2025 року, Трамп планує провести перший у Білому домі “криптосаміт” за участю лідерів галузі.