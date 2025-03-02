Трамп оголосив про створення крипторезерву США, ринок криптовалют відреагував зростанням

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Президент США Дональд Трамп оголосив про створення "Стратегічного крипторезерву США", назвавши Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) та Cardano (ADA) ключовими активами, які будуть до нього включені. Це стало першим офіційним підтвердженням деталей майбутнього резерву, повідомляє Coindesk.

Спочатку Bitcoin та Ethereum, дві найбільші криптовалюти за ринковою капіталізацією, не були згадані в заяві Трампа, що викликало хвилю здивування серед криптоінвесторів. Однак приблизно через годину він уточнив, що BTC та ETH також увійдуть до резерву, назвавши їх "цінними криптовалютами, які будуть у його серці."

"Крипторезерв США підніме цю критично важливу галузь після років корумпованих атак з боку адміністрації Байдена. Саме тому моя Виконавча постанова щодо цифрових активів доручила Президентській робочій групі просувати створення Стратегічного крипторезерву, який включає XRP, SOL та ADA", – заявив Трамп. "Я зроблю США криптостолицею світу. Ми знову робимо Америку великою!".

Після заяви Трампа XRP, SOL та ADA показали стрімке зростання. Протягом двох годин ADA підскочила на 63%, SOL – на 23%, а XRP – на 32%, що демонструє позитивну реакцію ринку. Після уточнення Трампа вартість Bitcoin також підскочила майже на 10%, й він знову торгується вище $90 тис., а курс Ethereum виріс на понад 13% до понад $2,5 тис.

Трамп обговорював концепцію національного крипторезерву ще під час своєї передвиборчої кампанії у 2024 році. Незабаром після вступу на посаду в січні, він підписав виконавчу постанову, яка доручила Президентській робочій групі вивчити можливість створення цифрового резерву. Проте цей указ не передбачав його негайного впровадження.

У неділю Трамп заявив, що група має перейти до офіційного створення резерву, що є кардинальною зміною в політиці США щодо криптовалют. Робоча група проведе саміт у п’ятницю, на якому представники уряду та криптоіндустрії обговорять подальші кроки.

Критики вже називають план створення "Стратегічного крипторезерву США" конфліктом інтересів, адже Девід Сакс, радник Білого дому з криптовалют та штучного інтелекту, є інвестором у Solana. Він також є обмеженим партнером Multicoin Capital, венчурного фонду, який активно підтримує розвиток Solana.

У 2021 році Сакс заявив, що особисто володіє SOL, що викликає питання щодо зв’язків адміністрації Трампа з цією блокчейн-екосистемою. Крім того, мемкоїн $TRUMP, який став популярним серед криптоентузіастів, побудований саме на блокчейні Solana.