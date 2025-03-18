Топменеджер OpenAI пішов з компанії, щоб заснувати стартап у сфері матеріалознавства

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Ліам Федус, віцепрезидент OpenAI з досліджень посттренувальних процесів, вирішив залишити компанію, щоб заснувати власний стартап, який використовуватиме штучний інтелект у матеріалознавстві. Про це пише The Information.

Федус підтвердив цю інформацію у дописі в X, зазначивши, що має намір застосовувати ШІ у сфері фізики, яку він вивчав в університеті. Він також додав, що OpenAI, для якої розвиток науки за допомогою штучного інтелекту є стратегічним напрямком на шляху до загального штучного інтелекту (AGI), планує інвестувати в його нову компанію та співпрацювати з нею.

Стартап Федуса конкуруватиме з Google DeepMind, Microsoft та іншими компаніями, що розвивають ШІ у матеріалознавстві. Раніше DeepMind представила свою систему Gnome, яка, за їхніми даними, знайшла кристали для створення нових матеріалів. Microsoft, зі свого боку, нещодавно презентувала два інструменти штучного інтелекту – MatterGen і MatterSim – для відкриття нових матеріалів.