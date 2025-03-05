Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

У S.T.A.L.K.E.R. 2 зіграло понад 6 мільйонів гравців

У S.T.A.L.K.E.R. 2 зіграло понад 6 мільйонів гравців
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
5 березня, 14:21
0

GSC Game World повідомила чудову новину: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl зібрала понад 6 мільйонів гравців. Цього результату гра досягла менш ніж за чотири місяці після релізу.

Розробники не розкрили точних даних про кількість гравців на кожній платформі. Водночас, за різними оцінками, у Steam було продано понад 2,5 мільйона копій. Хоч гра також доступна в Epic Games Store та Microsoft Store, можна припустити, що значна частина з 3,5 мільйона гравців випробувала її саме через Game Pass.

Це чудовий результат. Наприклад, за найоптимістичнішими підрахунками, гру Indiana Jones and the Great Circle в Steam придбали 415 000 гравців, а Avowed від Obsidian Entertainment — 237 000 гравців. Обидва проєкти також були доступні в Game Pass з першого дня, тому GSC Game World дійсно є чим пишатися.

Ігри GSC Game World S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Автоцивілка онлайн - 2025: як знайти надійне страхування авто за 5 хвилин і не переплатити
Змінювати життя на краще. Чому інженер — професія майбутнього
Українці найбільше переносять номери до lifecell: у чому вигода