У S.T.A.L.K.E.R. 2 зіграло понад 6 мільйонів гравців

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

GSC Game World повідомила чудову новину: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl зібрала понад 6 мільйонів гравців. Цього результату гра досягла менш ніж за чотири місяці після релізу.

Розробники не розкрили точних даних про кількість гравців на кожній платформі. Водночас, за різними оцінками, у Steam було продано понад 2,5 мільйона копій. Хоч гра також доступна в Epic Games Store та Microsoft Store, можна припустити, що значна частина з 3,5 мільйона гравців випробувала її саме через Game Pass.

Це чудовий результат. Наприклад, за найоптимістичнішими підрахунками, гру Indiana Jones and the Great Circle в Steam придбали 415 000 гравців, а Avowed від Obsidian Entertainment — 237 000 гравців. Обидва проєкти також були доступні в Game Pass з першого дня, тому GSC Game World дійсно є чим пишатися.