Xiaomi звинувачують у таємному примусі співробітників працювати понаднормово

Китайська компанія Xiaomi, що спеціалізується на виробництві електронної техніки, в першу чергу смартфонів та інших "розумних пристроїв", опинилася в центрі скандалу після появи повідомлень про надмірне робоче навантаження для співробітників.

Як повідомляє видання Gizmochina, на китайській платформі Maimai, яка нагадує LinkedIn, з’явився допис, у якому стверджується, що Xiaomi примушує співробітників працювати по 12-15 годин і карає за відпустки.

"Працівників, у яких кількість зареєстрованих годин нижче восьми, нібито просять надавати письмові пояснення. Співробітники, які постійно займають низькі місця за загальною кількістю робочих годин зазнають внутрішніх співбесід, а в деяких випадках на них чиниться тиск з метою змусити їх звільнитися", — відмітило видання.

Деякі працівники підтвердили цю інформацію китайському виданню Jiupai News — один із фахівців мобільного підрозділу заявив, що в його команді нормою є 12,5 години роботи на день, тоді як в інших цей показник доходить до 14-15 годин. Зазначається, що ці вимоги від Xiaomi не оформлюються офіційно. Їх передають усно, щоб уникнути слідів. Співробітники компанії також повідомили, що спроби взяти вихідний знижують середній показник і викликають тиск з боку керівництва.

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"Один із співробітників розповів, що Xiaomi працює таким чином вже майже два роки. Той, хто працює на аутсорсі, схоже, стикається з ще більш суворим контролем. Один контрактний працівник сказав, що їхній відділ вимагає рівно 11 годин роботи щодня. Якщо працівники працюють менше, їх викликають на бесіду наступного ранку. Якщо це відбувається неодноразово, то вони ризикують бути звільненими негайно. Xiaomi поки не дала офіційного коментаря щодо ситуації", — підсумувало видання.

Нагадаємо, за І квартал 2025 року на китайський ринок було поставлено 71,6 млн смартфонів, що на 3,3% більше ніж у той же період торік. Всі китайські виробники побачили приріст постачань, в той час, як поставки iPhone єдині впали на 9%. Apple посідає п'яте місце серед найпопулярніших виробників смартфонів та поставила за І квартал 9,8 млн iPhone. Лідером на китайському ринку зараз є Xiaomi, яка поставила 13,3 млн смартфонів, на 39,9% більше ніж у той же період минулого року.

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