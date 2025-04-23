Intel звільнить 20% працівників — Bloomberg

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Найближчими днями Intel офіційно оголосить про скорочення понад 20% працівників. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімне джерело. Це буде перша масштабна реорганізація під керівництвом нового CEO Ліп-Бу Тана, який очолив Intel у березні.

Як вказує анонімне джерело, мета звільнень — спростити управлінську структуру та повернути компанії інженерну культуру. Минулого року Intel вже звільнила близько 15 тисяч людей. На кінець 2024 року в компанії працювало 108 900 осіб.

Метою нового генерального директора компанії є продаж непрофільних активів, покращення продуктової лінійки та оновлення виробничих процесів. Intel вже продала 51% свого підрозділу Altera інвестфонду Silver Lake.

Ліп-Бу Тан заявив, що компанія потребує оновлення кадрового складу, особливо інженерів, та кращої адаптації виробництва до запитів клієнтів. За його словами, повернення конкурентоспроможності займе час, і це буде "непросто".

Intel оголосить фінансові результати за перший квартал 2025 року 24 квітня. Очікується, що Тан детальніше розповість про майбутню стратегію компанії.