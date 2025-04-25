Waymo, яка належить Alphabet, хоче дозволити людям купувати її роботаксі для особистого користування

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія Waymo, що належить Alphabet і займається розробкою безпілотних автомобілів, у майбутньому може дозволити людям купувати її роботаксі для особистого користування. Про це повідомив генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї під час конференц-дзвінка після оприлюднення фінансових результатів компанії. Поки що він не назвав жодних термінів чи конкретних планів, але зазначив, що така опція "можлива в майбутньому", пише Reuters.

Це оголошення прозвучало на тлі активних підготовок Tesla до запуску власного сервісу роботаксі вже цього року в США. Компанія Ілона Маска робить ставку на те, що її електромобілі, оснащені системою Full Self-Driving, будуть використовуватись у сервісі поїздок, а власники таких авто зможуть заробляти, надаючи їх у прокат через додаток.

Waymo розпочала свою діяльність ще у 2009 році як внутрішній проєкт Google, а у 2016 році стала окремою компанією. Попри складнощі на ринку автономних авто — включно з високими витратами, складними технологічними завданнями та регуляторними перепонами — Waymo зуміла стабільно розширюватися. Зараз її парк налічує понад 700 автомобілів, 300 з яких працюють у Сан-Франциско. Важливо, що Waymo — єдина компанія у США, яка вже експлуатує безпілотні таксі без водія, що беруть плату за поїздки.

Інженерна відмінність Waymo полягає у використанні комбінації камер і дорогих сенсорів, зокрема лідарів, для створення тривимірної карти дороги. Це підвищує безпеку, але суттєво здорожчує автомобілі. На відміну від цього, Tesla покладається лише на камери та штучний інтелект, що дозволяє зменшити собівартість авто. Ілон Маск заявив, що авто Tesla коштують приблизно 20–25% від вартості Waymo і виробляються у значно більших обсягах.

Втім, запуск роботаксі — складне завдання. Експерти скептично оцінюють можливість впровадження такої технології вже цього року, вказуючи на труднощі у роботі в складних погодних умовах, на складних перехрестях і при взаємодії з пішоходами. Минулого року один із конкурентів — Cruise від General Motors — змушений був припинити роботу після серйозної аварії та розслідування.

Наразі Tesla планує запустити сервіс роботаксі у червні в Техасі, з подальшим розширенням у Каліфорнії та інших штатах.