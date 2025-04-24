Tesla розширює тестування роботаксі та готується до запуску сервісу у червні 2025 року

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Компанія Tesla розширила внутрішнє тестування сервісу роботаксі серед співробітників в Остіні. Це ще один крок до запуску автономної послуги, запланованого на червень 2025 року. У соцмережах компанія показала відео, де пасажир викликає машину через застосунок, пише Bloomberg.

Ілон Маск прокоментував публікацію словами: "Готуємося до автономного водіння без нагляду". Наразі сервіс ще не повністю автономний — у салоні присутній водій безпеки, що може втрутитись у разі потреби.

FSD Supervised ride-hailing service is live for an early set of employees in Austin & San Francisco Bay Area.



We've completed over 1.5k trips & 15k miles of driving.



This service helps us develop & validate FSD networks, the mobile app, vehicle allocation, mission control &… pic.twitter.com/pYVfhi935W — Tesla AI (@Tesla_AI) April 23, 2025

Компанія вже здійснила понад 1500 поїздок із загальним пробігом 15 000 миль (приблизно 24 000 км). Серед цілей тестування — перевірка роботи застосунку, функцій розподілу авто та доопрацювання системи водіння.

Tesla планує, що публічна версія роботаксі вийде вже цього літа. Початково сервіс запрацює в Остіні на 10-20 автомобілях Model Y, а згодом — і в інших містах. Tesla також працює над спеціальним двомісним автомобілем Cybercab без керма й педалей, серійне виробництво якого заплановане на 2026 рік.

Хоча Tesla вже отримала дозвіл у Каліфорнії перевозити пасажирів, спершу це буде обмежено співробітниками. Для повністю автономних поїздок компанії доведеться отримати додаткові дозволи.

Серед конкурентів Tesla — Waymo, яка вже запустила безпілотні сервіси в окремих містах, включно з Остіном. Для Tesla ж успішний запуск роботаксі є стратегічним, адже Маск пов’язує з автономними технологіями майбутнє компанії.