Радник Трампа запускає біткоїн-компанію з капіталом $300 млн

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Девід Бейлі, глава медіакомпанії BTC Inc. і радник Дональда Трампа з криптовалют, готується запустити нову публічну компанію, яка інвестуватиме в біткоїн. Як повідомляє CNBC, йому вже вдалося залучити $300 млн — $200 млн у вигляді акціонерного капіталу та ще $100 млн у формі конвертованих боргових зобов’язань.

Проєкт отримав назву Nakamoto — на честь творця біткоїна Сатоші Накамото. Компанія займатиметься купівлею та зберіганням біткоїнів, а також планує інвестувати у бізнеси в таких країнах, як Бразилія, Таїланд і ПАР. Очікується, що вже наступного тижня Nakamoto оголосить про злиття з існуючою компанією на біржі Nasdaq, а публічний дебют відбудеться влітку.

Компанія матиме впливових інвесторів і раду з відомих осіб у криптоспільноті, зазначає джерело CNBC.

Нагадаємо, нещодавно демократи представили в Сенаті США "Закон про припинення криптокорупції", який заборонятиме президенту США, а також іншим федеральним посадовцям та їхнім найближчим родичам, створювати, випускати чи контролювати будь‑які криптовалюти.