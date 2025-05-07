Демократи хочуть заборонити Трампу та посадовцям в США випускати криптовалюти

Демократи представили в Сенаті США "Закон про припинення криптокорупції" (End Crypto Corruption Act), який заборонятиме президенту США, а також іншим федеральним посадовцям та їхнім найближчим родичам, створювати, випускати чи контролювати будь‑які криптовалюти, повідомляє The Verge. Законопроєкт явно націлений на Дональда Трампа, який встиг цього року запустити власний мемкоїн $TRUMP та мемкоїн дружини, а його сини збільшили інвестиції в криптовалюти.

"Нині ті, хто прагне здобути вплив над президентом, можуть особисто збагатити його, купуючи криптовалюту, якою він володіє або контролює", – заявив сенатор Джефф Мерклі, співавтор законопроєкту. – "Це глибоко корумпована схема, яка загрожує нашій національній безпеці та підриває довіру до уряду. Пора покінчити з цією корупцією негайно".

Новий законопроєкт став відповіддю демократів в Сенаті на іншу ініціативу GENIUS Act про регулювання стейблкоїнів, яка спочатку мала двопартійну підтримку. Але, навіть попри те, що вона була ухвалена Комітетом із банківської справи в березні, проблемою стало слабко прописане запобігання конфліктам інтересів.

До перегляду курсу демократів спонукали два ключові чинники:

Можливий прибуток родини Трампа: у звіті New York Times йдеться, що за чинної нормативної бази родина Трампа може заробити до $2 млрд на угодах з дубайською інвестиційною фірмою стейблкоїнів; Конкурс із мемкоїном: у квітні президент Трамп оголосив конкурс серед 220 найбільших інвесторів в його криптовалюту $TRUMP, де головним призом була приватна вечеря з ним, а перші 25 переможців отримували екскурсію Білим домом. Аналітична компанія Chainalysis оцінила, що лише на комісіях цього мемкоїна організатори заробили $320 млн.

Сенатські республіканці визнали проблемні наслідки цього конкурсу, але наголосили, що наразі в законодавстві немає прямої заборони на такі президентські ініціативи. Сенаторка Синтія Лумміс, відома прихильниця Трампа, заявила NBC News, що готова співпрацювати з демократами для створення чіткого регуляторного поля для законодавців, які володіють цифровими активами.

"Навіть якщо мемкоїни виглядають трохи кумедно, вони законні", – зазначила Лумміс. – "Нам потрібні чіткі правила, аби уникнути справжнього цифрового Дикого Заходу"

Законопроєкт "Про припинення криптокорупції" має пройти голосування в обох палатах Конгресу, аби стати законом. Його ініціатори переконані, що чітка заборона для президента та інших високопосадовців отримувати вигоду від криптовалют, які вони контролюють або рекламують, відновить довіру громадян та посилить національну безпеку. В Білому домі поки що ніяк не відреагували на цю ініціативу.