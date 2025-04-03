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Продажі Lucid різко зросли, оскільки покупці відмовляються від Tesla

Продажі Lucid різко зросли, оскільки покупці відмовляються від Tesla
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
3 квітня, 11:11
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Компанія Lucid Motors повідомила про різке зростання продажів фірмових електромобілів.

Автопідприємство з Ньюарка, Каліфорнія, розповіло, що у першому кварталі 2025 року продало 3109 автомобілів, що на 44% більше порівняно з попереднім роком. Компанія зазначила, що вже виробила 2212 автомобілів, а також "понад 600 додаткових автомобілів у процесі транспортування до Саудівської Аравії для фінальної збірки".

Збільшення продажів для Lucid виникли через проблеми Tesla. Минулого місяця генеральний директор компанії заявив, що "понад 50 відсотків" її замовлень надходять від колишніх власників Tesla.

Нагадаємо, Lucid Motors — це американська автомобільна компанія, що спеціалізується на виробництві преміальних електромобілів. Заснована у 2007 році під назвою Atieva, спочатку займалася розробкою батарейних технологій. У 2016 році компанія перейменувалася на Lucid Motors і представила свій перший серійний автомобіль — Lucid Air, який конкурує з Tesla Model S.

Lucid має значні інвестиції від суверенного фонду Саудівської Аравії, що дозволяє їй активно розвиватися.

Бізнес Lucid Продажі
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