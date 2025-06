Nintendo виграла суд проти європейського файлообмінника Dstorage

Nintendo повідомила про свою перемогу в суді проти файлообмінника Dstorage. Компанія вважає це досягнення важливим не лише для себе, а й для всієї індустрії відеоігор. Про це повідомляє Eurogamer.

Перемога Nintendo означає, що європейські файлообмінники тепер зобов’язані видаляти контент на вимогу компаній без необхідності судового рішення, як це було раніше. У разі відмови виконати вимогу правовласника, файлообмінник може бути оштрафований.

У 2021 році Суд Парижа зобов’язав Dstorage виплатити Nintendo 935 тис. євро за розміщення піратських копій ігор. У 2023 році Dstorage подав апеляцію, яка була відхилена, і компанія була зобов’язана сплатити Nintendo судові витрати. Однак, справа на цьому не завершилася.

Dstorage зрештою звернулася до найвищої судової інстанції Франції, де стверджувала, що для видалення контенту зі свого хостингу потрібен спеціальний судовий наказ. Ця спроба також зазнала невдачі, що назавжди поклало край довготривалій справі.

Nintendo є одним із найзапекліших борців з піратством в ігровій індустрії. Найбільш помітною подією стало закриття емулятора Switch Yuzu, творець якого погодився виплатити Nintendo $2,4 млн компенсації. Невдовзі після цього інший популярний емулятор Switch Ryujinx зник з GitHub, а розробники написали, що не хочуть судових претензій від великої N.

У листопаді 2024 року Nintendo подала позов проти стримера, який регулярно грав у піратські копії ігор Nintendo ще до їх виходу, зокрема The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom та Mario & Luigi: Brotherhood. Стример заявляв, що "може робити це цілий день", оскільки у нього "1000 акаунтів".