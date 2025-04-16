Niantic звільняє частину співробітників після продажу Pokemon Go та ігрового підрозділу

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Каліфорнійська компанія Niantic звільняє 68 співробітників невдовзі після продажу свого ігрового підрозділу саудівському мобільному видавцю Scopely за $3,5 млрд. За словами компанії, ця угода дає змогу зосередитися на розвитку бізнесу у сфері геопросторового ШІ та створити нову компанію під назвою Niantic Spatial Inc. Про це пише Game Developer.

Ігровий підрозділ Niantic створив такі популярні мобільні ігри як Pokemon Go, Monster Hunter Now та Pikmin Bloom.

Генеральний директор Niantic Джон Ханке зазначив, що скорочення допоможуть компанії зосередитися на ключових цілях і працювати більш ефективно, подібно до стартапу.

"Після довгих роздумів стало зрозуміло, що деякі посади не будуть потрібні з огляду на наш новий фокус. Цього тижня ми ділимося цією новиною з тими, чиї ролі це зачіпає", – повідомив Ханке працівникам.

Новим фокусом компанії стане створення карти нового покоління, яка розкриє потенціал "просторового інтелекту". Новий проєкт компанії "дозволить пристроям і машинам розуміти фізичний світ і взаємодіяти з ним".