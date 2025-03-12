Niantic продає ігровий підрозділ, включно з Pokemon Go, за $3,5 млрд

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Niantic оголосила про продаж свого ігрового підрозділу, до якого входять мобільні ігри Pokemon Go, Monster Hunter Now та Pikmin Bloom, компанії Scopely, розробнику мобільних ігор зі Саудівської Аравії, за $3,5 млрд.

Ця угода підлягає стандартним умовам завершення, зокрема схваленню регуляторними органами. Якщо угода отримає схвалення, Scopely також отримає супутні соціальні програми, такі як Campfire та Wayfarer. Перша з них об’єднує місцеві спільноти гравців у реальному світі, а друга дозволяє створювати нові локації для ігор Niantic.

"Я щиро переконаний, що це партнерство буде чудовим для наших гравців і що це найкращий спосіб переконатися, що наші ігри отримають довготривалу підтримку та інвестицій, необхідні, щоб зробити їх "вічними іграми", які поширяться й на майбутні покоління", – каже засновник та гендиректор Niantic Джон Ханке.

Pokemon GO є однією з найуспішніших мобільних ігор в історії, з понад 20 мільйонами активних щотижневих користувачів. З моменту випуску у 2016 році вона стабільно залишається в топ-10 найпопулярніших мобільних ігор, а гравці в середньому проводять у ній 40 хвилин щодня. Разом з іншими іграми, такими як Pikmin Bloom та Monster Hunter Now, ігровий бізнес Niantic приніс понад $1 млрд доходу у 2024 році.

У разі завершення угоди, Pokemon GO та інші проєкти увійдуть до широкої бібліотеки мобільних ігор Scopely, серед яких вже є надзвичайно успішні проєкти, такі як Monopoly Go!, Stumble Guys, Star Trek Fleet Command, Marvel Strike Force та інші.

На додачу до цього, після придбання Niantic відокремить свою технологічну платформу в нову компанію Ninantic Spatial Inc. Під керівництвом Ханке вона стане геопросторовою компанією штучного інтелекту, що створюватиме карту нового покоління, яка дозволить пристроям і машинам розуміти фізичний світ і взаємодіяти з ним.