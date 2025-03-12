Niantic продає ігровий підрозділ, включно з Pokemon Go, за $3,5 млрд

Niantic оголосила про продаж свого ігрового підрозділу, до якого входять мобільні ігри Pokemon Go, Monster Hunter Now та Pikmin Bloom, компанії Scopely, розробнику мобільних ігор зі Саудівської Аравії, за $3,5 млрд.
Ця угода підлягає стандартним умовам завершення, зокрема схваленню регуляторними органами. Якщо угода отримає схвалення, Scopely також отримає супутні соціальні програми, такі як Campfire та Wayfarer. Перша з них об’єднує місцеві спільноти гравців у реальному світі, а друга дозволяє створювати нові локації для ігор Niantic.
"Я щиро переконаний, що це партнерство буде чудовим для наших гравців і що це найкращий спосіб переконатися, що наші ігри отримають довготривалу підтримку та інвестицій, необхідні, щоб зробити їх "вічними іграми", які поширяться й на майбутні покоління", – каже засновник та гендиректор Niantic Джон Ханке.
Pokemon GO є однією з найуспішніших мобільних ігор в історії, з понад 20 мільйонами активних щотижневих користувачів. З моменту випуску у 2016 році вона стабільно залишається в топ-10 найпопулярніших мобільних ігор, а гравці в середньому проводять у ній 40 хвилин щодня. Разом з іншими іграми, такими як Pikmin Bloom та Monster Hunter Now, ігровий бізнес Niantic приніс понад $1 млрд доходу у 2024 році.
У разі завершення угоди, Pokemon GO та інші проєкти увійдуть до широкої бібліотеки мобільних ігор Scopely, серед яких вже є надзвичайно успішні проєкти, такі як Monopoly Go!, Stumble Guys, Star Trek Fleet Command, Marvel Strike Force та інші.
На додачу до цього, після придбання Niantic відокремить свою технологічну платформу в нову компанію Ninantic Spatial Inc. Під керівництвом Ханке вона стане геопросторовою компанією штучного інтелекту, що створюватиме карту нового покоління, яка дозволить пристроям і машинам розуміти фізичний світ і взаємодіяти з ним.