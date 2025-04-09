Після падіння акцій Apple: Microsoft знову очолила рейтинг найдорожчих компаній світу

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Після чотириденного падіння акцій Apple на 23%, Microsoft знову стала найдорожчою компанією у світі. За результатами торгів у вівторок, 8 квітня, її капіталізація досягла $2,64 трильйона, тоді як Apple — $2,59 трильйона. Про це пише CNBC.

Сильніше за всіх серед техгігантів від останньої хвилі мит президента Дональда Трампа постраждала саме Apple. Причина — її велика залежність від китайських постачальників. Загалом індекс Nasdaq впав на 13% за чотири сесії, а UBS прогнозує, що через нові мита ціна iPhone 16 Pro Max у США може зрости на $350.

Ще нещодавно капіталізація Apple, Microsoft і NVIDIA перевищувала $3 трильйони, однак ринковий спад вніс корективи. Хоч Microsoft і публікувала слабкий прогноз у січні, аналітики Jefferies нещодавно назвали її однією з найменш вразливих до тарифної нестабільності.

Microsoft уже була лідером за ринковою вартістю на початку 2024 року, але тоді Apple швидко повернула собі першість.