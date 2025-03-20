Медичні технології в Україні: Мінцифра презентувала MedTech-стратегію

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Експертна група при Мінцифрі у співпраці з Міністерством охорони здоровʼя та компаніями Abt Global і KPMG розробила стратегію розвитку MedTech в Україні.

Як йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України, дана секторальна стратегія — це аналіз галузі та бачення потенційного розвитку напряму, який допоможе інтегрувати передові технології в медицину.

У відомстві зазначили, що нова MedTech-стратегія сприятиме масштабуванню виробництва біонічних протезів, розробці технологій для регенерації шкіри, лікування опіків, ран, упровадженню цифрових рішень для ментального здоров’я та використання ШІ для діагностики й лікування.

Скриншот із галузевої MedTech-стратегії від Мінцифри

"Медичні технології — це Україна має значний науковий та технологічний потенціал у MedTech завдяки синергії ІТ-сектору, біоінженерії та цифрових рішень. Упровадження штучного інтелекту, 3D-друку, VR/AR та біотехнологій у лікування й реабілітацію дасть змогу створювати сучасні рішення для протезування, регенерації тканин та ментального здоров’я. Зокрема, біонічні протези, оснащені сенсорами та алгоритмами керування, уже змінюють життя людей. Секторальна стратегія MedTech сприятиме інтеграції українських розробок у світовий ринок і масштабуванню інновацій, що зроблять медичну допомогу доступнішою та ефективнішою", — заявила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

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Валерія Іонан, заступниця міністра цифрової трансформації України

У Мінцифри також розповіли і про потенційні пілотні проєкти:

▪️MedTech Center of Excellence: створення центру для розробки та масштабування інноваційних рішень у сфері медичних технологій;

▪️сприяння локальному виробництву протезів: виробництво біонічних та механічних протезів;

▪️MedTech для регенерації шкіри: інноваційні рішення для лікування опіків та травм шкіри, які скоротять час реабілітації.

Для реалізації секторальної стратегії міністерство збирається сформувати відповідну екосистему підтримки MedTech-інновацій. Йдеться про: створення регуляторної пісочниці для тестування таких IT-рішень у реальних умовах; фінансову підтримку стартапів через грантові та акселераційні програми; сприяння розробці цифрових платформ для діагностики та моніторингу; упровадження ШІ-рішень для діагностики захворювань та управління медзакладами, використання VR/AR для реабілітацій.

Скриншот із галузевої MedTech-стратегії від Мінцифри

Більш детально ознайомитися з галузевою MedTech-стратегією можна за посиланням.

"Україна має унікальний досвід у лікуванні посттравматичних розладів (ПТСР) та бойових травм серед військовослужбовців і цивільного населення. Розвиток цифрових платформ, VR/AR-терапії, рішень та технологій ШІ для моніторингу стану здоров’я дасть змогу підвищити ефективність послуг і масштабувати українські розробки на міжнародні ринки", — заявили у Міністерстві цифрової трансформації.

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