Маск каже, що його залученість у DOGE ускладнює керування бізнесами

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Ілон Маск в інтерв’ю з Ларрі Кадлоу на Fox 10 березня визнав, що його участь в департаменті DOGE ускладнює управління його бізнесами, такими як X, Tesla, SpaceX та інші. Маск зауважив, що йому складно балансувати між проєктами, пише TechCrunch.

DOGE, де наразі працюють 100 людей, а Маск планує розширити штат до 200, звинувачують у перебільшенні своїх заяв про скорочення витрат для урядових агентств США. Експерти вказують, що DOGE неточно подає дані, викривляючи факти про економію та розірвані контракти. Крім того, DOGE закидають порушення безпеки, адже деякі співробітники допускались до чутливих даних урядових агентств через незахищені канали.

Маск, хоча й скаржиться на перенавантаження через свою роботу в DOGE, також піддається критиці за використання цієї ініціативи для ослаблення регулювання своїх бізнесів. Зокрема, DOGE вже скоротив чисельність співробітників в таких органах, як Бюро захисту фінансових прав споживачів і Національна адміністрація безпеки дорожнього руху. Крім того, DOGE звільнив працівників Федеральної авіаційної адміністрації, яка мала претензії до SpaceX, і виступив за значне скорочення в Комісії з цінних паперів і бірж, де Маск має тривалі суперечки.

Маск підтвердив, що продовжить свою участь у DOGE ще на рік, наголосивши на необхідності дій, а не просто написання звітів.