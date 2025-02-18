DOGE намагається отримати доступ до даних Податкової служби США

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Департамент ефективності уряду (DOGE), який очолює Ілон Маск, запросив доступ до системи даних про платників податків Податкової служби США. Потенційно це може надати йому доступ до конфіденційної інформації, включаючи номери соціального страхування та податкові декларації. Про це пише The Verge.

DOGE також відкрив спеціальний акаунт DOGE IRS на X і просить у громадян повідомляти про відомі факти марнотратства, шахрайства і зловживань обов'язками.

DOGE намагається отримати доступ до Інтегрованої системи пошуку даних (IDRS), яка містить особисту інформацію про мільйони платників податків, зокрема номери банківських рахунків, номери соціального страхування, адреси, податкові декларації та інше. Доступ до IDRS строго обмежений у Податковій службі, а неналежне використання цієї інформації карається кримінальним покаранням.

"Марнотратство, шахрайство та зловживання були глибоко вкорінені в нашій зламаній системі занадто довго", — прокоментував заступник прес-секретаря Білого дому Гаррісон Філдс. — Щоб виявити і виправити це, потрібен прямий доступ до системи".

Сенатори Елізабет Уоррен та Рон Вайден надіслали голові IRS листа з вимогою “негайно розкрити Сенатському комітету з фінансів повний обсяг потенційного доступу до систем і даних IRS, наданого членам команди DOGE, щоб Комітет міг розглянути будь-які спроби персоналу DOGE отримати доступ до записів платників податків в IRS, що можуть порушувати федеральне законодавство про конфіденційність”.