Офіційно: iPhone 16e зʼявиться в Україні 7 березня

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Українські ритейлери оприлюднили дату початку продажів нового бюджетного смартфона компанії Apple.

Йдеться про iPhone 16e. Новинка зʼявиться в Україні 7 березня. На жаль, вартість смартфона поки що не розголошується. Лише відомо, що він буде доступний у двох кольорах і трьох модифікаціях пам’яті: 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ.

iPhone 16e

Нагадаємо, iPhone 16e має 6,1-дюймовий OLED-дисплей із вирізом для Face ID. Смартфон працює на чипі A18, що забезпечує підтримку функцій Apple Intelligence. Пристрій також оснащено першим фірмовим 5G-модемом Apple.

На задній панелі iPhone 16e розташована єдина 48-мегапіксельна камера. Новинка також отримала Action Button замість перемикача режимів звуку та порт USB-C замість Lightning.