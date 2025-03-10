Ринок сервісних роботів в Японії потроїться за 5 років — дослідження

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Дослідницька компанія Fuji Keizai прогнозує, що до 2030 року ринок сервісних роботів в Японії зросте майже втричі — до 400 мільярдів єн (2,7 мільярда доларів США), пише Bloomberg.

Зіткнувшись з гострою нестачею робочої сили через демографічну кризу в Японії багато бізнесів все більше покладаються на сервісних роботів, які покликані спростити роботу людині, але не замінити її. Це полегшує працевлаштування літніх або іноземних працівників, допомагаючи їм долати мовні бар'єри або фізичні обмеження.

За прогнозами Recruit Works Institute, до 2040 року Японія зіткнеться з нестачею робочої сили в 11 мільйонів осіб, а за оцінками державного інституту, до 2065 року середній вік населення складе 65 років (на зараз це 49 років).

Японська мережа ресторанів Skylark вже використовує спеціальних роботів-котиків для приймання та рознесення замовлень. Всього в обслуговуванні у мережі знаходиться близько 3000 таких роботів. Наприклад, в одному з ресторанів у центрі Токіо працює лише 71-річна Ясуко Тагава та 20-річний емігрант Ранджит Дхамі Хавас.

Наразі в компанії працює понад 4000 співробітників віком 65 років і старше, що більше порівняно з приблизно 2270 у 2020 році. Іноземці складають 3,3% співробітників, які працюють неповний робочий день, порівняно з 2,6% у 2020 році.