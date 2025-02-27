Токіо перейде на чотириденний робочий тиждень у надії збільшити народжуваність

Однією з основних проблем Японії є демографічна криза, через яку середній вік населення зріс до 49,9 років. Щоб спробувати вирішити цю складну ситуацію Токіо запровадить чотириденний робочий тиждень, повідомляє Fortune.

У квітні уряд Токіо, один із найбільших роботодавців країни, дозволить співробітникам працювати лише чотири дні на тиждень. Також буде запроваджена політика “часткової відпустки по догляду за дитиною”, що дасть можливість деяким працівникам скоротити робочий день на дві години. Мета цих змін — допомогти батькам знайти баланс між роботою та доглядом за дітьми.

"Ми продовжуватимемо гнучко переглядати стилі роботи, щоб гарантувати, що жінкам не доведеться жертвувати своєю кар’єрою через такі життєві події, як пологи або виховання дітей", – сказала губернаторка Токіо Коїке Юріко.

Потреба в подібних змінах стала ще більш нагальною у 2024 році, коли рівень народжуваності в Японії досяг рекордно низьких показників. З січня по червень у країні зареєстрували 350 074 новонароджених — на 5,7% менше, ніж за той самий період минулого року. Загальний коефіцієнт народжуваності в Японії, що відображає кількість дітей, яких жінка народжує протягом життя, становив 1,2 у 2023 році, а в Токіо цей показник був ще нижчим — 0,99. Для підтримання стабільної чисельності населення цей рівень має бути на рівні 2,1.

Японія не є єдиною країною, яка стикається з подібними проблемами. Згідно з New Yorker, до 2100 року 97% країн світу будуть мати рівень народжуваності, нижчий за рівень заміщення, тобто кількість народжень, необхідних для підтримки стабільної чисельності населення. Ба більше, Японія навіть не займає перше місце за рівнем демографічної кризи: на першому місці знаходиться Південна Корея, де у 2024 році було продано більше візочків для собак, ніж для дітей.

Попри те, що Японія вже довгий час намагається боротися з проблемою низької народжуваності, поки що ці зусилля не приносять значних результатів. Країна навіть запускала свій власний додаток для знайомств, але він не дав значного ефекту. Водночас перехід на чотириденний робочий тиждень може мати реальний позитивний вплив, оскільки допоможе розв'язувати деякі проблеми, пов’язані з культурою праці в Японії.

Зараз жінки виконують у п’ять разів більше домашньої роботи, ніж чоловіки, зокрема у догляді за дітьми та старшими родичами. Понад половину жінок заявляють, що не наважуються народжувати більше дітей через те, що це значно збільшить їхнє навантаження по дому. Як показують попередні практики, завдяки скороченому робочому тижню чоловіки починають приділяти на 22% більше часу догляду за дітьми та на 23% більше часу домашнім справам.