Виробник роботів-пилососів Roomba на межі банкрутства після зриву угоди з Amazon

Виробник роботів-пилососів Roomba, компанія iRobot Corp., заявила про серйозні фінансові труднощі та попередила, що існує "значний сумнів" щодо її здатності продовжувати операційну діяльність, повідомляє Bloomberg.

Компанія з США, яка ще недавно могла бути придбана Amazon за понад $1 мільярд, побачила, як її акції впали на 26% у передринкових торгах у середу після публікації фінансового звіту. У відповідь на кризу рада директорів iRobot розпочала офіційний стратегічний перегляд, який передбачає можливі варіанти рефінансування боргу або продажу компанії.

У 2023 році Amazon скасувала плани з придбання iRobot після того, як Європейська комісія погрожувала заблокувати угоду через антимонопольні ризики. Зрив угоди став серйозним ударом для iRobot, яка і без того переживала фінансові труднощі. Після цього акції компанії різко впали, а її ринкова капіталізація скоротилася до менш ніж $200 мільйонів станом на вівторок.

Щоб підтримати свою діяльність під час антимонопольного розгляду, у 2023 році iRobot отримала позику на $200 мільйонів від Carlyle Group Inc. Однак після того, як угода з Amazon не відбулася, Carlyle залишилася з цим боргом. Позика була надана за відсотковою ставкою, що перевищувала середньоринкові показники на 9 процентних пунктів.

Згідно зі звітністю за четвертий квартал, чистий збиток iRobot склав $77,1 мільйона за період, що закінчився 28 грудня. Компанія повідомила, що на кінець року мала $134 мільйони в грошових коштах та їх еквівалентах — це більше, ніж у попередньому кварталі, але менше, ніж рік тому. Частина цієї суми ($40 мільйонів) була залучена з обмежених резервів для закупівлі інвентарю.

Хоча iRobot планує відновити позиції за допомогою нових продуктів, компанія визнає, що "немає гарантій успіху" через такі чинники, як споживчий попит, ринкова конкуренція, економічні умови та торговельні мита.

На тлі зростаючих збитків та скорочення доходів, iRobot розглядає всі можливі варіанти, включно з пошуком покупця.