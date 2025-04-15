Intel продасть контрольний пакет акцій Altera за $4,46 млрд

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Intel продасть 51% акцій свого підрозділу програмованих мікросхем Altera інвестиційній компанії Silver Lake за $4,46 млрд. У рамках угоди вартість Altera оцінили в $8,75 млрд — удвічі менше, ніж $17 млрд, які Intel заплатила за цей бізнес у 2015 році, повідомляє Reuters.

Продаж активів став ключовою частиною стратегії нового CEO Intel Ліп-Бу Тана, спрямованої на оптимізацію бізнесу. За керівництва Пета Гелсінгера компанія намагалася посилити позиції в галузі ШІ, де наразі лідирує NVIDIA, але водночас почала втрачати перевагу на ринку процесорів.

У 2024 році дохід від Altera склав $1,54 млрд, що становить лише 3% від загального обсягу доходів Intel, а операційний збиток – $615 млн.

Після поглинання Altera компанія Intel мала намір перевести виробництво її чипів на власні потужності. Проте затяжний і витратний процес переходу призвів до втрати частки ринку, чим скористалася компанія Xilinx — головний конкурент Altera, яку згодом придбала AMD.