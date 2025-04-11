Google звільнила сотні працівників, які були залучені до розробки Android та Pixel

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Google звільнив сотні працівників з підрозділу Platform & Devices, який займається розробкою операційної системи Android, браузера Chrome та смартфонами Pixel. Про це пише Reuters з посиланням на The Information.

Новий ряд скорочень відбувся після того, як наприкінці січня 2025 року Google запропонувала працівникам підрозділу звільнитися за власним бажанням та отримати вихідну допомогу.

"Після того, як минулого року ми об'єднали команди платформ та пристроїв, ми зосередилися на тому, щоб стати гнучкішими та ефективніше працювати, і це включає скорочення деяких робочих місць на додаток до програми добровільного звільнення, яку ми запропонували у січні", – сказав речник Google в коментарі для The Information.

У лютому 2025 року Google запропонувала програму добровільного звільнення й співробітникам відділу людських ресурсів та провела скорочення у хмарному підрозділі. Ціль цих скорочень полягала у зменшені витрат з метою подальших інвестицій у сферу штучного інтелекту.