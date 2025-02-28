Google проводить скорочення штату для зменшення витрат з метою подальших інвестицій у ШІ

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Google повідомила своїм співробітникам у відділі людських ресурсів та хмарних технологій про наміри провести скорочення в рамках внутрішньої реорганізації з метою зниження витрат. Про це повідомляє CNBC.

Згідно з листом, надісланим головою HR Фіоною Чикконі, компанія запропонувала працівникам відділу людських ресурсів добровільне звільнення, а програма стартує на початку березня 2025 року. Співробітники середнього та старшого рівня можуть отримати вихідну допомогу у розмірі 14 тижнів зарплати та додатковий тиждень за кожен повний рік роботи.

Нова ініціатива зі скорочення штату в Google розпочалася після того, як фінансова директорка Анат Ашкеназі оголосила, що у 2025 році компанія зосередиться на скороченні витрат для збільшення інвестицій у штучний інтелект. Під час фінансової звітності Ашкеназі зазначила, що попри менший, ніж очікувалося, прибуток, попит на ШІ-продукти значно перевищує пропозицію.

Одночасно Google провела скорочення в хмарному відділі, що здебільшого торкнулося персоналу, який займається підтримкою операцій. Серед звільнених — співробітники відділів продажів, користувацького досвіду та інших. Деякі ролі буде перенесено до Мексики та Індії, але більшість працівників залишиться в США.

Загальна кількість звільнених працівників не повідомляється, однак Google заявляє, що скорочення зачепили маленький відсоток співробітників й що компанія продовжить наймати нових людей на критичні посади у відділі продажів та розробки.

"Наші команди продовжують вносити зміни, щоб працювати ефективніше, усувати зайві рівні управління та забезпечити довгостроковий успіх. Ця робота триває в міру того, як ми інвестуємо у найбільші пріоритети та значні можливості, які відкриваються перед нами", – розповів речник компанії у коментарі для CNBC.

Нагадуємо, що наприкінці січня Google також запропонував добровільне звільнення працівникам у відділі Platform & Devices, які працюють над Android та пристроями Pixel.